Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии»
Среди прочего предлагается разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека и увеличить емкость магазина охотничьего ружья для тренировок.
Эта инициатива может привести к серьезным послаблениям во владении и пользовании оружием. Об этом «Эху» сказал почетный член всероссийской общественной организации «Право на оружие» Сергей Асланян.
Концерн также предлагает сократить требования к стажу для покупки нарезного ружья. Сейчас для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием не менее пяти лет.
Комментарии1
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post_v 05 июля 2018 | 18:57
во Владивостоке директор лицея заявила, что ношение значка Навального равносильно ношению холодного оружия...
вот где простор законотворчества ....