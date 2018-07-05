Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии»

Среди прочего предлагается разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека и увеличить емкость магазина охотничьего ружья для тренировок.

Эта инициатива может привести к серьезным послаблениям во владении и пользовании оружием. Об этом «Эху» сказал почетный член всероссийской общественной организации «Право на оружие» Сергей Асланян.

Концерн также предлагает сократить требования к стажу для покупки нарезного ружья. Сейчас для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием не менее пяти лет.