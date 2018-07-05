Порядка пятисот туристов компании «Натали Турс» будут возвращены в Россию до конца этой недели

Остальные 3 тысячи клиентов, находящиеся за рубежом, приедут обратно в течение двух недель. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, туроператор «Натали Турс» сам виноват в своих проблемах. Что же касается доли проблемных туроператоров на рынке выездных услуг, то она, как сказал Сафонов, составляет менее 1%, а у большинства туристических компаний финансовых проблем нет.

Туроператоров могут обязать подтверждать клиентам оплату отеля. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». Как правило, оплата отелей производится туроператором единым платежом на определенное количество туристов. Об этом сказал агентству ТАСС юрист-эксперт по туризму Эдуард Шалоносов.

«Туроператор оплачивает единым платежом. Ни разу, ни один туроператор не оплачивает именно Иванову Ивану Ивановичу отель. Поэтому это невозможно. У некоторых туроператоров пост-оплата или оплата за несколько месяце вперед. Поэтому эта инициатива нецелесообразна. Существует статья Федерального закона об основах туристской деятельности, которая подразумевает ответственность туроператора за неисполнение своих обязательств. И если туроператор не исполнил свои обязательства, за неисполнение или ненадлежащее исполнение, туроператор несет ответственность через страховую компанию».

Согласно инициативе, туристы должны получать подтверждающие оплату документы не позднее, чем через сутки с момента передачи денег.