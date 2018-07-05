В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с пенсионной реформой

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на несколько источников, близких к Кремлю.

По последним опросам, проведенным Левада-центром, отрицательно относятся к планам правительства повысить пенсионный возраст 89% респондентов. Из них 70% — резко отрицательно.

Правительство прогнозирует дальнейшее увеличение продолжительности жизни россиян, — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«У нас период активного долголетия, то есть тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, — составляет в среднем сегодня 22 года. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения, для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся. Потому что меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни. Пенсионный возраст вместе идет с увеличением длительности жизни».

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин.