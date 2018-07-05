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18:24, 05 июля 2018

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с пенсионной реформой

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на несколько источников, близких к Кремлю.

По последним опросам, проведенным Левада-центром, отрицательно относятся к планам правительства повысить пенсионный возраст 89% респондентов. Из них 70% — резко отрицательно.

Правительство прогнозирует дальнейшее увеличение продолжительности жизни россиян, — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«У нас период активного долголетия, то есть тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, — составляет в среднем сегодня 22 года. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения, для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся. Потому что меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни. Пенсионный возраст вместе идет с увеличением длительности жизни».

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин.

Комментарии

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tag188 05 июля 2018 | 18:35

Президент пенсионной реформой не занимается, а в его администрации штабы по этой реформе создают.
Парадокс.

m_anuchin 05 июля 2018 | 18:45

Мерзко все это и власть омерзительна...

nns33 05 июля 2018 | 18:57

Силуанов обещает : мы будем,мы будем улучшать...... А сам-то он в это верит? Правильно,это сначала улучшить тоже здравоохранение,образование, создать новые рабочие места....,а ,уж,тогда обещать.Всякий разумный понимает,что сначала закладывается фундамент при постройке дома,а не наоборот.

nikolaitschi 05 июля 2018 | 18:59

Слышали, что поднимают пенсионный возраст, но не знали где. А как только узнали, тут же создали штаб. Сейчас выделят бюджет, утвердят штаты и начнут ..... пилить.

curhatuy6 05 июля 2018 | 19:15

Сколько будет стоить налогоплательщикам этот штаб???

ura_123 05 июля 2018 | 19:20

Как там портяноиды говорят-народный президент,который кстати обещал НЕ повышать пенсионный возраст.

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