Госдума раскрыла данные о зарплатах и пенсиях депутатов

Как следует из отчета, выплаты парламентариям в несколько раз превышают средние значения по стране.

Почти 350 тысяч рублей – столько после вычета налогов зарабатывают ежемесячно депутаты Госдумы. Это почти в 9 раз больше, чем средняя зарплата по стране. Причем в этом году выплаты депутатам впервые за несколько лет проиндексировали на 4%. Что касается пенсий, то их размер вычисляется не от зарплаты, а от фиксированного вознаграждения, и зависит от того, сколько парламентарий проработал в нижней палате – если меньше 10 лет, то пенсионное обеспечение составит 46,5 тысяч рублей, если больше – 63,5 тысячи. Эти суммы также в несколько раз превышают среднюю пенсию населения, которая в прошлом году, по данным Росстата, была на уровне тринадцати тысяч рублей.

Вместе с тем, фактический размер пенсионных выплат депутатам значительно ниже, чем сообщали некоторые ресурсы. Чтобы избежать подобных спекуляций и было принято решение опубликовать эти данные, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом, какие именно ресурсы публиковали недостоверную информацию, он не уточнил.

Напомним, что в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Эта мера, прогнозируют авторы, позволит увеличить размер средней пенсии до 20 тысяч рублей.