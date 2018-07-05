В Москве накануне поздно вечером задержали сотрудников Театра.док
В отделение после спектакля, прямо с улицы, забрали 10 человек. Как рассказали в театре, это 9 сотрудников и 1 молодой человек, который оказался в их компании. При этом, к задерживаемым применялась сила, а полицейских сопровождали некие люди в штатском. Всех задержанных уже ночью отпустили, при этом причину задержания в полиции толком объяснить не смогли, — сказал нашей радиостанции режиссер театра Зарема Заутдинова.
Алексей Окопный работал в правоохранительных органах, в том числе, и в центре «Э». Его часто видели на оппозиционных акциях. Активисты неоднократно жаловались на него в прокуратуру.
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