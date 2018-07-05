Московский детский омбудсмен просит генпрокуратуру прекратить уголовное дело в отношении Екатерины Конновой

Московский детский омбудсмен Евгений Бунимович просит генпрокуратуру прекратить уголовное дело в отношении Екатерины Конновой. Ее обвиняют в незаконном распространении психотропных веществ. Как рассказал в интервью нашей радиостанции сам Евгений Бунимович, Коннова – мать ребенка-инвалида, и пыталась сбыть остаток лекарств против эпилепсии.

Аналогичное обращение собирается сделать в прокуратуру и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Впрочем, в прокуратуре уже обещают взять ситуацию под контроль и внимательно изучить. Ранее сообщалось, что московская полиция возбудила уголовное дело, а саму Екатерину Коннову задержали. Однако, после появления информации в соцсетях и СМИ, ее оставили под подпиской о невыезде.