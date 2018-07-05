Первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание Героя России
Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Кириенко удостоили звания за развитие атомной отрасли.
Если проводить аналогии с церковной иерархией, то там подобные награды служат знаками отличия. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал дьякон Андрей Кураев.
Награду Сергею Кириенко присвоили закрытым указом президента. Кроме того, согласно публикации «Коммерсанта», вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов также получил звание Героя России за достижения в оборонном секторе.
Комментарии28
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ankir 05 июля 2018 | 18:16
за дефолт 1998 года!
gvs 05 июля 2018 | 18:28
ankir: Пионер-герой, блин )))
gordy 05 июля 2018 | 18:29
"Первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание Героя России"
Это даст ему значительную прибавку к пенсии?
vezdehod 05 июля 2018 | 18:34
Наконец то награда нашла своего "героя" - Киндер-Сюрприз достоин звания "Герой Путинской России"
vorshun 05 июля 2018 | 19:03
"Кириенко присвоили звание Героя"
Выбрал!!!
Выбрал, кого надо...
serg4422 05 июля 2018 | 19:14
ankir: уймись,дефолт не он делал
student_ru_ru 05 июля 2018 | 18:18
А трижды расцеловал?
novichok_ 05 июля 2018 | 18:18
А когда "киндер-сюрприз" получит второго героя, ему поставят бюст... на родине.
merelymy 05 июля 2018 | 18:18
Бургомистр: Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу , что это подвиг , но вообще что-то героическое в этом есть .
chimp2013 05 июля 2018 | 18:20
Скорее за хитроумный план избрания Путина .
yralez 05 июля 2018 | 18:22
Видно, новую махинацию разработал.
Будет нам сюрприз.
Виолончелей им мало, побрякушки давай.....там у них, в шайке, друг перед другом понты гнать.
j_partizan 05 июля 2018 | 18:22
Началась раздача звания Героя России.
Ещё не много и Героя России будут присваивать за хорошую учёбу в школе.
fikus74 05 июля 2018 | 18:25
космические войска в раше есть. нужна медаль героя галактики.
nick_yalin 05 июля 2018 | 18:32
Вот,как вообще понимается в нормальном сознании,"закрытым" тайным указом присваивается государственная награда. Что это значит? Больной на голову чекист уже и героев тайно раздаёт! И насколько я помню уже не в первый раз вспомним Украину,Донбасс,тв-пропагандонов!Сюрреализм какой то!!!
beobachter 05 июля 2018 | 18:33
Обеспечить победу Путина на выборах президента при проваленной экономике и изоляции в мире-действительно подвиг, сравнимый, разве что с полётом Гагарина. Заслужил, заслужил...
vinsentvangog2 05 июля 2018 | 18:35
Он наверное лёг грудью на пулемёт ...
vinsentvangog2 05 июля 2018 | 18:51
vinsentvangog2: ... и сразу ему звание МАРШАЛА ...
lechak 05 июля 2018 | 18:36
Акуеть... надоть посмертно и ЕБН наградить....
diximania1948 05 июля 2018 | 18:40
Все повара, охранники. тренеры, массажисты , конюхи Путина давно герои России.Видно , Кириенко тоже чем-то услужил царьку.
ramses333 05 июля 2018 | 18:40
"За развитие атомной отрасли"? Щас! А что ж тогда же, 2016 г. не наградили, а сделали это лишь спустя полтора года - после переизбрания босса? Кремль людей за полных идиотов держит.
sparky 05 июля 2018 | 18:44
Сюрприз, и даже не киндер, а покрытый страшной тайной.
Мультик с летающим реактором.....тссс, никому не говорите только.
jamba 05 июля 2018 | 18:55
Смысл прост - в какой то момент, абсурд должен стать номой, и его перестанут замечать;)
addi 05 июля 2018 | 18:56
Тайный "герой России" награждённый "тайным Указом" за "тайные Делишки".
Кремль превращается в "палату №6". "Грузите апельсины бочками !"....
karabay 05 июля 2018 | 19:02
Кириенко, судя по всему, американский агент под прикрытием, вот Вован, ему, как шпиону и присваивает героя, секретным приказом! А америкосы, нашему шпиону, ихнего героя присвоят, однако...
eduard53 05 июля 2018 | 19:02
* * *
Ох, и подсели ж на цацки пигмеи!
Сами себя награждая, нули
Щёчками-грудками поздоровели
И богатырски зады напрягли.
vasivla 05 июля 2018 | 19:05
Остальным Героям России стоит прослезится от умиления, если они фейковые герои!
А настоящим, надо просто сдать звездочку, ибо стыдно теперь иметь ее!!!
doxerom 05 июля 2018 | 19:06
Я не понял, даже посмертно такие награды этим чушканам западло раздавать, ну а живым.. это какой же дрянью надо быть.
alexandr400 05 июля 2018 | 19:09
Он что, дзот закрыл своим телом? А есть видео?