"Первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание Героя России"

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Кириенко удостоили звания за развитие атомной отрасли.

Если проводить аналогии с церковной иерархией, то там подобные награды служат знаками отличия. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал дьякон Андрей Кураев.

Награду Сергею Кириенко присвоили закрытым указом президента. Кроме того, согласно публикации «Коммерсанта», вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов также получил звание Героя России за достижения в оборонном секторе.