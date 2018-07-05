Пользователи интернета продолжают обсуждать, как могла произойти утечка документов с сервиса Google Docs
Накануне обнаружилось, что документы с доступом по ссылке индексируются поисковиками. В частности, Яндексом, который находил больше всего таких ссылок. Благодаря им, пользователи смогли за очень короткое время найти множество документов самого разного рода, включая весьма чувствительные – с паролями, телефонами и другой важной информацией. Многие из них были выложены в открытый доступ.
В официальном комментарии, который распространила пресс-служба Яндекса говорится, что поисковик индексирует всю открытую часть интернета – то есть те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. В Google ситуацию пока не комментировали.
В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса, — сказал «Эху Москвы» эксперт по интернет-безопасности Сергей Маленкович. По словам Маленковича, поисковик мог ошибочно вытягивать документы пользователей из сервисов Яндекса.
Комментарии3
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glebbalbesov 05 июля 2018 | 18:24
Ахаха..виноват тот кто нашел, а не тот кто потерял.
olegleon 05 июля 2018 | 18:31
да это всё Яндекс сделал чтобы отвлечь россиян от повышения пенсионного возраста. воть!
cattt 05 июля 2018 | 18:43
Яндекс следит за всеми, вот и перестарался выложил в открытую.