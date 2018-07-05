Пользователи интернета продолжают обсуждать, как могла произойти утечка документов с сервиса Google Docs

Накануне обнаружилось, что документы с доступом по ссылке индексируются поисковиками. В частности, Яндексом, который находил больше всего таких ссылок. Благодаря им, пользователи смогли за очень короткое время найти множество документов самого разного рода, включая весьма чувствительные – с паролями, телефонами и другой важной информацией. Многие из них были выложены в открытый доступ.

В официальном комментарии, который распространила пресс-служба Яндекса говорится, что поисковик индексирует всю открытую часть интернета – то есть те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. В Google ситуацию пока не комментировали.

В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса, — сказал «Эху Москвы» эксперт по интернет-безопасности Сергей Маленкович. По словам Маленковича, поисковик мог ошибочно вытягивать документы пользователей из сервисов Яндекса.