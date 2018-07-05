Европарламент не одобрил проект директивы ЕС об авторском праве

Если бы документ был принят, онлайн-платформы были бы вынуждены фильтровать свой контент.

Перевес оказался незначительным: из более 600 депутатов Европарламента против выступили 318 человек. 278 парламентариев, напротив, поддержали директиву ЕС, остальные воздержались. Представитель Европарламента Аксель Восс сказал, что сожалеет о таком решении. По его словам, представленная директива была компромиссным вариантом, на который ушли месяцы работы. Восс обещал отстаивать этот проект, который, по его мнению, необходим «в нынешнем цифровом веке». Документ об ужесточении европейского законодательства в авторском праве вызвал споры среди интернет-сообщества. Основные пункты изменений касались работы онлайн-платформ. Так, документ предусматривал установку системы фильтрации контента пользователей, которая выявляла бы случаи нарушения авторского права. Кроме того, сайты могли обязать спрашивать разрешения у главных редакторов СМИ перед тем, как размещать их материалы. Также необходимо было бы выплачивать сборы тем правообладателям, чей контент выкладывается на онлайн-площадках. Эта норма касалась и новостных публикаций. Наиболее ярко свой протест выразила «Википедия». Накануне временно перестали работать испанская, итальянская и латышская версия электронной энциклопедии. По мнению авторов проекта, принятие директивы ЕС могло бы поставить под угрозу свободу интернета и установило бы дополнительные барьеры в сети.

Проект директивы ЕС об авторском праве в интернете будет вновь рассмотрен этой осенью.