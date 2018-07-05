"Британия не исключает новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери"

Проводится тщательная проверка обстоятельств случившегося. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Джавид добавил, что пока правительство страны не приняло решение об обсуждении инцидента с российскими властями, в частности, с послом в Лондоне.

Напомним, 30 июня полиция обнаружила двух людей – мужчину и женщину – с признаками отравления. Позже британские власти заявили, что они были отравлены тем же веществом, которое использовалось в ходе покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант говорит, что пострадавшие в Эймсбери могли отравиться остатками вещества, которое использовалось для покушения на Скрипалей.

О косвенном воздействии отравляющего вещества, использованного при покушении на Скрипалей, пишут и британские СМИ.

Как пишет издание Бизнесс-инсайдер, следователи полагают, что оба пострадавших допустили контакт с отравляющем веществом Новичок случайно, возможно, после того, как от него избавились преступники, пытавшиеся убить Скрипалей. Би-Би-Си между тем приводит слова разработчика препарата, Вила Мирзаянова, который уверен, что препарат был «свежим», поскольку он обладает низкой влагоустойчивостью и разлагается в течение четырех месяцев. Бульварное издание Сан также приводит версию о выброшенном контейнере или шприце, которые использовались при транспортировке Новичка. Друг пострадавшей пары, чьи слова приводит газета, утверждает, что супругам стало плохо после поездки в Солсбери, где они они оба дотрагивались до «некоего предмета», гуляя в городском Саду Королевы Елизаветы. Источники издания в министерстве обороны Великобритании говорят, что, по их сведениям, жертвы отравления не имели никаких контактов ни с Россией, ни со спецслужбами.

Агентство Рейтер уточняет, что отравляющие вещества серии Новичок от пяти до десяти раз токсичнее, чем другие, хотя до Скрипалей об их применении ничего известно не было. Как сказал изданию американский эксперт в этой области Эми Смитсон, в целях маскировки это четвертое поколение отравляющих веществ производилось вместе с сельхозудобрениями. В 90-е годы появился целый ряд публикаций о производстве и тестировании боевых химических препаратов в бывшем СССР, говоривших о том, что в США подозревают, что в Советском союзе существовала секретная программа химического оружия и что, присоединившись к Организации по запрещению химоружия Москва не раскрыла все свои запасы отравляющих веществ. Как сказал агентству Рейтер эксперт в области фармакологии, профессор Редингского университета Гарри Стивенс, одна из причин, почему вещества типа Новичок все еще производятся и разрабатываются заключается в том, что их компоненты пока не включены ни в один из запретных списков.

Военный обозреватель Александр Гольц сказал нашей радиостанции, что пока рано делать выводы об обстоятельствах этого инцидента.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин говорит, что ситуация с новым случаем отравления в Великобритании может быть провокацией спецслужб королевства. По мнению Никулина, повторное отравление «Новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотланд-Ярд не справляется со своей работой.

Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по мнению которой Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления.