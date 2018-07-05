Британия не исключает новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Проводится тщательная проверка обстоятельств случившегося. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Джавид добавил, что пока правительство страны не приняло решение об обсуждении инцидента с российскими властями, в частности, с послом в Лондоне.
Напомним, 30 июня полиция обнаружила двух людей – мужчину и женщину – с признаками отравления. Позже британские власти заявили, что они были отравлены тем же веществом, которое использовалось в ходе покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант говорит, что пострадавшие в Эймсбери могли отравиться остатками вещества, которое использовалось для покушения на Скрипалей.
О косвенном воздействии отравляющего вещества, использованного при покушении на Скрипалей, пишут и британские СМИ.
Как пишет издание Бизнесс-инсайдер, следователи полагают, что оба пострадавших допустили контакт с отравляющем веществом Новичок случайно, возможно, после того, как от него избавились преступники, пытавшиеся убить Скрипалей. Би-Би-Си между тем приводит слова разработчика препарата, Вила Мирзаянова, который уверен, что препарат был «свежим», поскольку он обладает низкой влагоустойчивостью и разлагается в течение четырех месяцев. Бульварное издание Сан также приводит версию о выброшенном контейнере или шприце, которые использовались при транспортировке Новичка. Друг пострадавшей пары, чьи слова приводит газета, утверждает, что супругам стало плохо после поездки в Солсбери, где они они оба дотрагивались до «некоего предмета», гуляя в городском Саду Королевы Елизаветы. Источники издания в министерстве обороны Великобритании говорят, что, по их сведениям, жертвы отравления не имели никаких контактов ни с Россией, ни со спецслужбами.
Агентство Рейтер уточняет, что отравляющие вещества серии Новичок от пяти до десяти раз токсичнее, чем другие, хотя до Скрипалей об их применении ничего известно не было. Как сказал изданию американский эксперт в этой области Эми Смитсон, в целях маскировки это четвертое поколение отравляющих веществ производилось вместе с сельхозудобрениями. В 90-е годы появился целый ряд публикаций о производстве и тестировании боевых химических препаратов в бывшем СССР, говоривших о том, что в США подозревают, что в Советском союзе существовала секретная программа химического оружия и что, присоединившись к Организации по запрещению химоружия Москва не раскрыла все свои запасы отравляющих веществ. Как сказал агентству Рейтер эксперт в области фармакологии, профессор Редингского университета Гарри Стивенс, одна из причин, почему вещества типа Новичок все еще производятся и разрабатываются заключается в том, что их компоненты пока не включены ни в один из запретных списков.
Военный обозреватель Александр Гольц сказал нашей радиостанции, что пока рано делать выводы об обстоятельствах этого инцидента.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин говорит, что ситуация с новым случаем отравления в Великобритании может быть провокацией спецслужб королевства. По мнению Никулина, повторное отравление «Новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотланд-Ярд не справляется со своей работой.
Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по мнению которой Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления.
Комментарии26
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olegleon 05 июля 2018 | 18:07
что-то британцы стали повторяться. в этот раз могли бы что-то новое придумать
novichok_ 05 июля 2018 | 18:14
olegleon: А зачем им стараться, если Европа и "либеральная общественность2 проглатывает любую русофобскую провокацию.
"Чем неправдоподобнее ложь, тем больше в нее верят" (Геббельс)
kotvinder2 05 июля 2018 | 18:16
olegleon: Два конченых уродца нашли старый шприц, обрадовались и ввели себе его содержимое! Вот вам вся версия британских спецслужб, а что Россия виновата, то тут как раз ничего удивительного.
kryimsdiiick 05 июля 2018 | 19:22
kotvinder2: портянки так возмущаются, как будто санкции им не на пользу
niknik 05 июля 2018 | 18:17
olegleon: А вам скучно? Ну сходите в цирк, например. А здесь наоборот - очень интересный сюжет и будет интересно понаблюдать как эти акробаты захаровы и лавровы будут в очередной раз выкручиваться и какую лабуду снова будут нести. Книги по психологии по их выкрутасам уже можно писать!))
olegleon 05 июля 2018 | 18:40
niknik: сходить в цирк? а что же я тут делаю?! смотрю, наблюдаю и смеюсь )))
как там поживает убитый Бабченко? воскрес, аки Скрипали ранее
splin2 05 июля 2018 | 18:47
olegleon: сходить в цирк?//
Для начала сходите в ГД, куда запрятали агента Лугового.
А как поживает агент Луговой
minerr 05 июля 2018 | 18:53
Цирк цирком, но сейчас местные жители срочно вывозят оттуда своих котов, морских свинок и прочих домашних животных подальше от живодеров из Ми-6. "Новичек", как оказалось, только омолаживает, а вот британская полиция куда опасней.
olegleon 05 июля 2018 | 18:54
splin2: в ГД скучнее. Луговой жив. его же не расстреляли как Бабченко.
кстати, как похороны прошли??
stakanoff 05 июля 2018 | 19:04
olegleon: Англией нынче правят лейстреды - у них с придумывалкой проблема
yralez 05 июля 2018 | 18:12
Меры не против России, а против банды из России , ее членов. и холуев на их службе ......захаровой, никулина и т. п.
plank1957 05 июля 2018 | 18:12
А с какой это стати Лондоне вдруг должен привлечь Кремль к расследованию нового инцидента?
andre_klimov 05 июля 2018 | 18:29
plank1957:
Похоже, что именно это и было целью "бессмысленно" операции.
Что должна сделать Британия, обнаружив, что граждане отравлены боевым ОВ? Ну, кроме собственного расследования и принятия мер безопасности?
Конечно - известить ОЗХО.
Что обязана сделать ОЗХО - конечно же начать проверку и расследование инциндента с привлечением других членов, имеющих необходимые возможности для этого.
Что должна Британия предоставить ОЗХО для нормального проведения необходимых действий? Результаты своих исследований, доступ к месту и пробам, возможность взятия собственных проб, список независимых лабораторий, проводивших исследование. И - внимание - доступ к материалам, связанным с предыдущим применением предполагаемого ОВ.
Таким образом очень похоже на то, что таким образом Россия пытается получить доступ к материалам следствия по Скрипалям и возможность саботировать расследование изнутри. Тем более в Британии заново вознобновлено следствие по 14 другим, более ранним случаям "подозрительных смертей", часть из которых так же имеет разной степени признаки отравлений.
Я бы эту версию не стал просто так сбрасывать со счетов. Реакция России - больше упор на участие в расследовании, чем недовольство новым подозрением.
estamp 05 июля 2018 | 18:36
andre_klimov: И - внимание - доступ к материалам, связанным с предыдущим применением предполагаемого ОВ.
Таким образом очень похоже на то, что таким образом Россия пытается ...
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Бааа... да вы самый одаренный зомячек!
Осталось только выслушать вашу версию, что же помешало им раскрыть информаыиб ОЗХО в первый раз. И/или чтоже нового должна будет добавить Британия.
Дерзайте!
olegleon 05 июля 2018 | 18:38
andre_klimov: смешной Вы. Россия, если верить американским сенаторам, президента США выбирает и в Брексите участвует, а тут.... да проще было получить данные о расследовании от одного из агентов или взломать сервер, чем повторно засылать спецов, которые двух торчков бы отравили
plank1957 05 июля 2018 | 18:41
andre_klimov:
Возможно, но у меня такое чувство, что кремлевские "стратеги" давно утратили связь с реальностью.
andre_klimov 05 июля 2018 | 18:47
plank1957:
это - естественное следствие самоизоляции от здравого смысла. К сожалению, последние лет 10 это пагубно отражается и на стране тоже. И изменения не то, что бынеобратимы, но потребуют потом значительных, дай бог - не кровавых, усилий для устранения.
chubuk 05 июля 2018 | 19:11
andre_klimov: Ваша версия пожалуй слишком хитроумна - не потянут. Скорее приходит на ум Агата Кристи: одно нужное убийство маскируется убийством других случайных людей.
perestarok 05 июля 2018 | 18:16
"Британия не исключает новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери"
Нам в России надо тоже кого-то отравить и за это разбомбить Англию.
kryimsdiiick 05 июля 2018 | 19:24
perestarok: а разве Англия разбомбила Россию? Нанесла ущерб рядовым гражданам?
mexxanikk 05 июля 2018 | 18:24
Я считал англосаксов слегка умнее, каюсь, ошибался,- кретины полные...
alxab 05 июля 2018 | 19:19
mexxanikk:
Я считал англосаксов слегка умнее, каюсь, ошибался,- кретины полные...
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Зато насчёт вас никто не ошибался с самого начала.
estamp 05 июля 2018 | 18:31
Британия не исключает новых мер против России
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Сборная Англии присоединится к бойкоту Мундиаоя и сольет чемвертьфинал?
santathefrosr 05 июля 2018 | 18:45
о как...
оказывается "Новичок" уже и к садам королевы подобрался совсем близко...
А может эта пара и была исполнителями отравления Скрипалей? Видно, англичан смущает, что они не русские...
Вообще, странно, что они ещё не обвинили Россию в новой атаке на королевство - сомневаются видно... Один Ганапольский уже всё для себя решил...
serg571 05 июля 2018 | 18:45
\\Британия не исключает новых мер против России ...\\
Пора бы уже определиться - против России или против ОПГ.
stakanoff 05 июля 2018 | 19:00
Сборная Англии должна забить гол в свои ворота. В знак протеста!