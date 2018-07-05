«Тинькофф банк» признал наличие инструкции, запрещающей брать на работу геев и кавказцев

В то же время в банке заявили РБК, что эта инструкция была составлена неназванным сотрудником по его личной инициативе и она не отражает реальную кадровую политику.

Содержание инструкции попало в открытый доступ после инцидента с утечкой в Яндекс части материалов сервиса Гугл.докс.