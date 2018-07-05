«Тинькофф банк» признал наличие инструкции, запрещающей брать на работу геев и кавказцев
В то же время в банке заявили РБК, что эта инструкция была составлена неназванным сотрудником по его личной инициативе и она не отражает реальную кадровую политику.
Содержание инструкции попало в открытый доступ после инцидента с утечкой в Яндекс части материалов сервиса Гугл.докс.
Комментарии9
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balamuto 05 июля 2018 | 17:37
Тиньков боится конкурентов в виде геев. Оно и понятно...звизда должна гореть одна.
А кавказцам .....боится не сдержаться.
ur_sus 05 июля 2018 | 17:42
balamuto:
Нормашка. Если в Москве исключить геев и кавказцев, то останутся казаки и, какие-нить, хомячки. Кому работать?
semen2026 05 июля 2018 | 17:40
видимо куча родственных признаком у этих социальных групп, раз так ними...жестоко!)))
timbuktu 05 июля 2018 | 17:41
всё-таки.польза от утечек имеется
надо быть порядочным.тогда и скрывать будет нечего
sasass 05 июля 2018 | 17:46
Странно , что за сотрудник такой без указаний составляющий инструкции ...
fueaqui 05 июля 2018 | 17:46
Неплохо бы, если бы опровержения не были голословными, а были подтверждены информацией о доли геев и кавказцев среди работников учреждения.
sparky 05 июля 2018 | 17:47
«В России суровость законов умеряется их неисполнением»
Баек Тинькова строго следует старым правилам, причем со всех сторон. Издают инструкцию, противоречащую закону, а потом заявляют, что эту инструкцию не исполняют.
amrigo 05 июля 2018 | 17:47
Фашизм он такой.
chubazzl 05 июля 2018 | 17:51
Помилуйте, какая же может быть жизнь без геев и кавказцев?