Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев
Речь идет об ограничениях, затрагивающих отдельные сектора российской экономики.
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Речь идет об ограничениях, затрагивающих отдельные сектора российской экономики.
Комментарии5
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glotov 05 июля 2018 | 17:41
Кто бы сомневался.
nehoroshiy 05 июля 2018 | 17:43
Бедолаги даже не догадываются, что от санкций у нас сырная масса всё луче становится.
kaputvsemu 05 июля 2018 | 17:44
Санкции оказались настолько полезными для экономики РФ, что Кремль попросил ЕС продлить их ещё на 6 месяцев.
sasass 05 июля 2018 | 17:48
Заживо душат ....
linda1967 05 июля 2018 | 17:51
А что, через полгода крым вернут? Санкции навсегда.