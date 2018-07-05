Лондон не будет делать поспешных выводов из-за нового отравления вблизи Солсбери

Между тем, как заявил министр внутренних дел Великобритании, если причастность России к инциденту будет доказана, против России могут быть введены санкции.

В российском посольстве в Лондоне назвали спекуляциями утверждения о причастности России к инцидентам в Эймсбери и Солсбери. В заявлении посольства говорится, что британские власти сознательно запугивают население страны.

Сегодня же МИД России призвал заниматься не политизацией этих инцидентов, а сконцентрировать усилия на организации совместного расследования.