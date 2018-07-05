Лондон не будет делать поспешных выводов из-за нового отравления вблизи Солсбери
Между тем, как заявил министр внутренних дел Великобритании, если причастность России к инциденту будет доказана, против России могут быть введены санкции.
В российском посольстве в Лондоне назвали спекуляциями утверждения о причастности России к инцидентам в Эймсбери и Солсбери. В заявлении посольства говорится, что британские власти сознательно запугивают население страны.
Сегодня же МИД России призвал заниматься не политизацией этих инцидентов, а сконцентрировать усилия на организации совместного расследования.
Комментарии11
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nitsahon 05 июля 2018 | 17:33
а английски
romashka__ 05 июля 2018 | 17:44
Лондону нельзя расслабляться.
glotov 05 июля 2018 | 17:34
Это они типа намекают, что в первом случае уже все доказали, и потому санкции ввели !?! Может, после третьего отравления все-таки начнут у себя искать .
zik14 05 июля 2018 | 17:35
Шо то долго они возятся. Со скрипалями как было? Бац - и доказали))))
glotov 05 июля 2018 | 17:47
zik14: Они боятся, что если сразу обвинить РФ, то на Украине очередной бабченко понарошку сдохнет.
nitsahon 05 июля 2018 | 17:36
а английский МВД уже сделал заявление, что отравленные в Эймсбери были врагами России (бывшим разведчиками или кем-то еще - не важно)?
если "нет", то какие у рос.спцслужб - сейчас - резоны травить непонятно кого? просто, чтобы посеять панику среди добропорядочных британцев? или чтобы отвлечь внимание от дела скрипаля?
komiccap_nkvd 05 июля 2018 | 17:37
Путин всемогущ. и в Сирии воюет и президента США назначает и делает перевороты в черногориях и Англию вскорости всю отравит.
fedya_111 05 июля 2018 | 17:49
komiccap_nkvd: Путин - всемогущ, вездесущ и всеведущ.
Скоро начнёт повелевать землетрясениями, ураганами и засухами.
Так, что "западленцы" уже заранее могут объявлять вечные санкции и засунуть их себе известно куда.
simfu 05 июля 2018 | 17:43
если причастность России к инциденту будет доказана, против России могут быть введены санкции.
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А если не будет доказана?
ankir 05 июля 2018 | 17:44
доказательств уже достаточно, надо еще третье отравление провернуть, как говорится бог любит троицу
sasass 05 июля 2018 | 17:52
Россия хочет хочет отмыться от первого отравления при при помощи повторного отравления....