Мужчина с переломом ноги госпитализирован после падения лифта в жилом доме на севере Москвы
В результате инцидента с лифтом в жилом комплексе «Корона Севера» на севере Москвы пострадал один человек, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник, знакомый с ситуацией.
«По предварительной информации, в 44-этажном доме по улице Дыбенко, дом 38 около 15:30 произошло резкое падение лифта с уровня 40-го этажа на уровень 20-го этажа», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате инцидента пострадал мужчина, который госпитализирован в одну из столичных больниц с переломом ноги.
Комментарии3
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timbuktu 05 июля 2018 | 17:12
ох,уж - эти новостройки! (смайлик ужаса)по хорошему, мужику полагается компенсация за стресс в несколько миллионов баксов
ded64 05 июля 2018 | 17:12
Счастливчик.... Легко отделался...
vadimp 05 июля 2018 | 17:40
Лифт упал? Этож до какого сотояния его довели чтобы такое произошло?