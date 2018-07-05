Мужчина с  переломом ноги госпитализирован после падения лифта в жилом доме на севере Москвы

В результате инцидента с лифтом в жилом комплексе «Корона Севера» на севере Москвы пострадал один человек, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительной информации, в 44-этажном доме по улице Дыбенко, дом 38 около 15:30 произошло резкое падение лифта с уровня 40-го этажа на уровень 20-го этажа», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадал мужчина, который госпитализирован в одну из столичных больниц с переломом ноги.