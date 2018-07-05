Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии»
Среди прочего предлагается разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека и увеличить емкость магазина охотничьего ружья для тренировок.
Эта инициатива может привести к серьезным послаблениям во владении и пользовании оружием. Об этом «Эху» сказал почетный член всероссийской общественной организации «Право на оружие» Сергей Асланян.
Концерн также предлагает сократить требования к стажу для покупки нарезного ружья. Сейчас для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием не менее пяти лет.
Комментарии5
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angrew 05 июля 2018 | 17:14
Когда короткоствольное разрешат? Вроде как времена наступают подходящие.
chubazzl 05 июля 2018 | 17:23
Невменяемая либеральная страна уже радуется будущим трупам.
timbuktu 05 июля 2018 | 17:23
замшойгу лоббирует своё прежнее время работы? и по чём ствол?
murad_manapov 05 июля 2018 | 17:43
неужели оружие можно будет честным людям иметь? до сих пор только ментам и преступникам это было доступно
bradis 05 июля 2018 | 17:48
С какого бодуна частные концерны стали подготавливать поправки к законам?