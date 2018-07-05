Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев
Речь идет об ограничениях, затрагивающих отдельные сектора российской экономики.
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Речь идет об ограничениях, затрагивающих отдельные сектора российской экономики.
Комментарии5
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neyexo 05 июля 2018 | 17:11
Обманули австрияки, итальянцы.
Но свой бакшиш наверно все-таки получили.
Вот так все дурят нашего вождя
testmeter 05 июля 2018 | 17:13
"еще на 6 месяцев" ///
Это какой уже срок беременности у Вяликой Державы?
chubazzl 05 июля 2018 | 17:17
Надо им Не-взорова в ответ послать, пусть там воняет.
isnowanaarene 05 июля 2018 | 17:31
chubazzl: Предлагаешь собой унюхаться?
georgsemen 05 июля 2018 | 17:34
Ну слава Б-гу, санкции России только на пользу, сейчас в России всё хорошо, а скоро будет ещё лучше! Спасибо товарищу Трампу за нашу счастливую старость!