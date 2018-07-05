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17:02, 05 июля 2018

В Сирии помимо частной военной компании «Вагнера» воюет как минимум еще одна ЧВК

Как утверждают собеседники «Дождя», она может быть связана с министерством обороны.

ЧВК «Патриот» — такое название, как пишет «Дождь», имеет военная структура – состоит, в том числе, и из кадровых российских военных. Об этом телеканалу рассказал глава комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Другой собеседник «Дождя» – генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов – рассказал, что в ЧВК «Патриот» берут специалистов Главного управления Генштаба, бойцов Сил специальных операций и военных юристов. Платят там больше, чем в ЧВК «Вагнера», утверждает Евгений Шабаев: от 400 тысяч до миллиона рублей. При этом, по его словам, контракты заключаются лишь на один-два месяца. Задачи ЧВК «Патриот» меньше связаны с непосредственным ведением боевых действий, утверждает собеседник «Дождя» в ветеранских структурах. Он подчеркивает, что в основном бойцы занимаются охраной первых лиц, в то время как «Вагнер» берет на себя боевые задачи.

В Минобороны не прокомментировали публикацию «Дождя».

Комментарии

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duda70 05 июля 2018 | 17:10

Это подрядчики Вагнера что ли??

johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:14

В Сирии помимо частной военной компании «Вагнера» воюет как минимум еще одна ЧВК. / - которых у нас по закону НЕТ и быть НЕ МОЖЕТ ... Занавес

danko_vobla 05 июля 2018 | 17:15

johnbmw: головка Нагнутая а ТЫ воюешь?

danko1 05 июля 2018 | 17:17

johnbmw: Их по закону судить надо вместе с Путинм и Шойгу, т. к. наемничество- уголовная статья, а Путин не только наемников-преступников орденами, но и фотографируется с ними.
Бандитский режим.

danko_vobla 05 июля 2018 | 17:20

danko1: старая маразматичка1 а ТЫ воюешь? В маями? Режим. Сотрёшься.

poluputing 05 июля 2018 | 17:39

danko_vobla: вобла, за что так маму не любите и обзываетесь? и вся круговерть вашего мозга почему-то вокруг вашего же пениса. Так принято у патриотов?

kara 05 июля 2018 | 17:12

все работы хороши....
обращаться с оружием, это тоже, востребованная профессия,тем более,что оружие сейчас высокотехнологичное, соответственно и специалисты с нужным профильным образованием.

chnch 05 июля 2018 | 17:46

kara: Все говоришь? Ну, дай вам бог по словам вашим, сыновей в наёмники, дочерей в проститутки. По стопам вашим. проститутки пригожинской.

srk2658lu 05 июля 2018 | 17:20

Всё, что в интересах власти - законно!
Хоть ЧВК Вагнер, хоть Патриот,

kazlevich1949 05 июля 2018 | 17:21

Ну вот как-то теперь и понятно стало и чего это НДС с 18 до 20% подняли, да эту пенсионную реформу...

semen2026 05 июля 2018 | 17:22

всё это фуфел... если фельдмаршел чукча с кортиком и не служил, то будь ты хоть бог войны, тебя привезут в камазе и поставят в колонне, и скажут темно вас не видно, прилетят апачи и ганшип и оставит от вас рожки и ножки!)

(комментарий скрыт)

spitac 05 июля 2018 | 17:24

Наши пенсионеры выдержат и не то...

chapter_2 05 июля 2018 | 17:30

Похоже, что идёт разбазаривание госсредств. Те, кто по службе обязан охранять "первых лиц", получают в конверте дополнительно десятикратную надбавку к жалованью от секретного ЧВК "Патриот".

nikolaitschi 05 июля 2018 | 17:32

Воюют и будут воевать. Но то, что нет закона о частных компаниях - свинство и подстава людей, которых ты приручил. Это подлость, не зависимо от того доьровольцы они или нет.!Сами пальцами по карте водят и дырки под ордена крутят, а из людей делают мясо и террористов.

murad_manapov 05 июля 2018 | 17:38

кому война, а кому мать родна...

angrew 05 июля 2018 | 17:40

Я даже знаю, кто финансирует этот праздник с зарплатами в миллион рублей- это великий русский народ!

timwlad78 05 июля 2018 | 17:41

В Сирии помимо частной военной компании «Вагнера» воюет как минимум еще одна ЧВК
Как утверждают собеседники «Дождя», она может быть связана с министерством обороны.
---------------
А типа группа "Вагнер" то УКРАИНСКИЙ!!!
Прям на Украине на военном полигоне натовские инструкторы готовят бойцов наёмников для западных корпораций и для натовских нужд .И отправляют на туже Сирию и Афганистан.И работать в Евросоюзе это рабство как в концентрационном лагере.Так принуждают вербовать в наёмники пушечное мясо.
Так что господа в оппозиции,вы сдаёте своё прямое участие в организованной преступности.
Помните о судьбе Немцова.Бьют не по бумажкам где бумагна всё стерпит,бьют по морде,так как деньги счёт любят и за базар надо отвечать и чья-то лошадь всего на одного задумана.Себе мол маловато.И если повезёт в Иудейской рулетке где пять патров из шести в барабане,то счастливчика ждёт другой у кого все патроны в револьвере.
Так что господа на телеканале Дождь,за базар отвечать придётся .
В Билии по этому случаю писано:После многих лет странствий по каменистой пустыне иудейский народ, ведомый из Египта пророком Моисеем, стал терять веру и роптать. В результате при пересечении страны эдомитов последовало Божье наказание из змеев «огненных»[1] (др.-евр. שרפים‎; «сараф»; мн. ч. серафимы; Чис. 21:6), от которых погибло много народа. После этого израильтяне раскаялись и упросили Моисея помолиться за них Господу. По повелению Божию Моисей изготовил тогда медного змея и закрепил его на шесте (Чис. 21:9). Всякий ужаленный змеёй, взглянув на медного змея, оставался живым.
Так что покайтесь господа кторые на лжи и подлости наживается.
И к стати,в Министерстве Обороны всегда посылают военных специалистов в другие страны для обкчения владеть купленным в России оружием.
Это международная практика.
А вот находящиеся на украине спецы НАТО и обучаемые ими владеют оружинем бывшего СССР,то ясно дело,что готовят наёмников убийц из украинцев.

poluputing 05 июля 2018 | 17:51

timwlad78: да когда же енти наёмники кого-нибудь нужного грохнут? А то учат их натовцы , учат, а всё РейхсРаша опережает по количеству убийств людей кои ей мешают. Или бандеровцы Скрипалей с Литвиненко ликвидировали? И Боинг завалили, а может и ансамбль Александрова?

putin_itogy 05 июля 2018 | 17:51

США,
Крошите их в месиво, козлов казарменых!
мочите серых гусей!

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