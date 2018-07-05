В Сирии помимо частной военной компании «Вагнера» воюет как минимум еще одна ЧВК

Как утверждают собеседники «Дождя», она может быть связана с министерством обороны.

ЧВК «Патриот» — такое название, как пишет «Дождь», имеет военная структура – состоит, в том числе, и из кадровых российских военных. Об этом телеканалу рассказал глава комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Другой собеседник «Дождя» – генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов – рассказал, что в ЧВК «Патриот» берут специалистов Главного управления Генштаба, бойцов Сил специальных операций и военных юристов. Платят там больше, чем в ЧВК «Вагнера», утверждает Евгений Шабаев: от 400 тысяч до миллиона рублей. При этом, по его словам, контракты заключаются лишь на один-два месяца. Задачи ЧВК «Патриот» меньше связаны с непосредственным ведением боевых действий, утверждает собеседник «Дождя» в ветеранских структурах. Он подчеркивает, что в основном бойцы занимаются охраной первых лиц, в то время как «Вагнер» берет на себя боевые задачи.

В Минобороны не прокомментировали публикацию «Дождя».