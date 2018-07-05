Пострадавшие от отравления в Эймсбери подверглись воздействию того же вещества, что и Сергей и Юлия Скрипали

Об этом, выступая в парламенте, заявил министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид. При этом он призвал Москву предоставить объяснения по этому инциденту.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери грязной политической игрой. Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления, сказала Мария Захарова.

Ранее глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.