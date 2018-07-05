Пострадавшие от отравления в Эймсбери подверглись воздействию того же вещества, что и Сергей и Юлия Скрипали
Об этом, выступая в парламенте, заявил министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид. При этом он призвал Москву предоставить объяснения по этому инциденту.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери грязной политической игрой. Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления, сказала Мария Захарова.
Ранее глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.
Комментарии20
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kara 05 июля 2018 | 17:09
ищите у себя,дебилы,...!
типа таких пояснений?
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:12
kara: это вы кому? нашим грушникам? вместо того, что бы лезли "помочь в расследовании" ...
kara 05 июля 2018 | 17:17
johnbmw: а что помогать, когда это не происшествие, а провокация, как и первое отравлении. давайте посмотрим через какое время и в каком статусе пригласят ОЗХО.
да, уже интересноа как на самам делетравит Новичек, если два раза мимо, а во втором случае еще и прошли сутки после отравления.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:19
kara: это не происшествие, а провокация / - это вы из ЧЕГО такой вывод сделали??? Поделитесь инфой - мы все Заинтригованы ....
danko_vobla 05 июля 2018 | 17:24
johnbmw: головка а ... , ТЫ - что Сделала ?????
honduras_na_colime 05 июля 2018 | 17:26
kara: Ватоцефал, ты ещё скажи, что МН-17 тоже провокация, и Литвиненко отравил не будущий депутат Луговой, а британцы.
vilingrad 05 июля 2018 | 17:27
kara: Мария Захарова назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери грязной политической игрой"
На воре шапка горит? "Если кричат "Дурак!", не торопитесь вскакивать- может, это еще не вас":)
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 17:10
Сколько можно обмусоливать одно и то же?
Где новые новости?
Орден Сестер матери Терезы в Индии заподозрили в торговле детьми
Работников приюта для беременных незамужних женщин, управляемых монашеской организацией Сестры матери Терезы, заподозрили в торговле детьми. Индийские власти закрыли один из приютов на востоке страны и ведут расследование.
jblack2 05 июля 2018 | 17:14
Давайте вспомним что такое "новичок". В СМИ нам рассказывали, что это боевое химическое ОВ нелетального действия.
Препарат применили против войск противника - и он 1-2-3-4 дня валяется без сознания, а потом сам постепенно приходит в себя (без реанимации).
Вся эта ситуация с манипуляцией данным препаратом очень напоминает игру или войну с холостыми патронами.
Авторы используют безвредное (холостое) оружие. Вреда себе или выбранной жертве почти никакого, но зато сколько шума можно на делать!!! Негодяи, одним словом...
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:16
jblack2: В СМИ нам рассказывали, что это боевое химическое ОВ нелетального действия. / - ссылкой не поделитесь? я такого не помню ...
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 17:21
johnbmw: Ахаххаа! А вы докажите! Вскрываем ватку)))
jblack2 05 июля 2018 | 17:21
johnbmw: поройтесь в сети. Найдётся все...
alex_siberia 05 июля 2018 | 17:42
jblack2: так вы не ройтесь, а факты посмотрите! Находятся порой "доказательства", что Земля плоская... "Новичок" убивает мгновенно, без всяких шансов для окружающих. Единственный вариант сделать его "холостым"-это уменьшить концентрацию почти до 0. И даже в этом случае, последствия катастрофические для здоровья. Несколько миллиграмм на телефонной трубке убили двоих в 1995-м и два десятка человек едва не умерли, просто зайдя в кабинет с отравленным телефоном! А так да, "нелетальное оружие"...
buzukin1914 05 июля 2018 | 17:22
Вконец обнаглел, гнида черножопая! Давно палкой по хребту не получал, министр, мля!
vilingrad 05 июля 2018 | 17:30
buzukin1914: Вконец обнаглел, гнида черножопая!"
Все же приятно вновь услышать слабеющий голос "русскага мира":)
И эти люди суют скрепы во все места ближним своим...
maestro_air 05 июля 2018 | 17:28
Нас никто не любит кроме Великобритании, которая тоже нас не любит...
komiccap_nkvd 05 июля 2018 | 17:33
в Лондоне совершено вооруженное ограбление супермаркета.
Об этом, выступая в парламенте, заявил министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид. При этом он призвал Москву предоставить объяснения по этому инциденту.
mikr 05 июля 2018 | 17:34
Британцы сами себя загнали в ловушку. Рано или поздно им придется объясниться по поводу антироссийской провокации. Новая провокация способна на какое-то время оттянуть момент истины, но с другой стороны она утяжеляет груз ответственности. Поэтому теперь британский МВД должен будет объяснять миру оба отравления. А поскольку сказать по-прежнему нечего, то придется признать катастрофические репутационные потери руководства Великобритании со всеми вытекающими последствиями.
serg571 05 июля 2018 | 17:36
Наша Маша просто так не пляшет.
ankir 05 июля 2018 | 17:40
очень не хочет Британия встречи Путина и Трампа