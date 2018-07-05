Омбудсмен Бунимович просит Генпрокуратуру прекратить дело в отношении матери ребенка-инвалида Коновой

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович обратился в Генпрокуратуру просьбой прекратить дело о распространении психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Е.Коновой. «Здесь слишком много особых обстоятельств и совершенно ясно, что никакого злого умысла в том, что делала мать нет», — сказал омбудсмен в в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Е.Коновой грозит до восьми лет лишения свободы за то, что она пыталась сбыть через интернет остаток лекарств от эпилепсии, использовавшихся для лечения ее ребенка.

«Мы сразу включились, поскольку надо понимать, что это ребенок с тяжелой неизлечимой болезнью наблюдается в хосписе, и там второй ребенок. Мне кажется, Прокуратура должна со всем вниманием и, соответственно следственные органы, отнестись к этому вопросу», — сказал омбудсмен.

В то же время, по его словам, в сложившейся ситуации не идет речи о каких-либо претензиях к работе правоохранительных органов –"они обнаружили такую продажу, и действительно это лекарство попадает по список психотропных".

В Генпрокуратуре пообещали взять ситуацию под контроль и внимательно изучить.