Истфак МГУ извинился перед Третьяковкой за некорректное поведение своих преподавателей на выставке Василия Верещагина
15-го июня несколько сотрудников МГУ пришли на выставку со своими студентами. Охранники обвинили их в проведении несанкционированной экскурсии. Сами историки утверждали, что лишь обменивались впечатлениями от экспозиции.
Комментарии3
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idshoohov 05 июля 2018 | 16:53
То есть, я так понял, что если пришло вместе больше трёх человек, то это уже несогласованный митинг, т.е. экскурсия
ramen 05 июля 2018 | 17:07
Очередной вертухайский идиотизм. Я проводил совместную экскурсию в Брестской крепости и экскурсовод оказалась напротив очень довольной, что ей по жаре не пришлось много говорить.
murad_manapov 05 июля 2018 | 17:11
нельзя обмениваться