Сотрудники полиции угрожают разогнать собрание работников ракетно-космического завода имени М. В. Хруничева
Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на журналиста Александра Зимбовского, полицейские называют собрание рабочих посвященное предстоящей ликвидации предприятия, несогласованным митингом. Как отмечает «МБХ-медиа», на заводе идут массовые сокращения, к 2025 руководство намерено уволить три четверти работников. Часть земли завода уже продана под строительство домов по программе реновации.
Комментарии13
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oneoretwo 05 июля 2018 | 16:44
...собрание рабочих посвященное предстоящей ликвидации предприятия...
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...ну, вот - ликвидация... мордажопик ругозкин работает, только у его теперь даже батутов не будет...
idshoohov 05 июля 2018 | 17:01
oneoretwo:
А зачем, действительно, Путину этот завод?
oneoretwo 05 июля 2018 | 17:05
idshoohov: а зачем, действительно, плешивому понадобилось устраивать ЗИМНЮЮ прохиндиаду именно в СУБТРОПИКАХ ?
(кой-какие ответы есть у г-на Илларионова, гуглите)
yralez 05 июля 2018 | 16:45
Пусть назовут его путингом, падут на колени, орут ---Раися, вперде, болеют за милиардеров в трусах,.....чо им, хоронякам , еще надо ?
balamuto 05 июля 2018 | 16:50
На месте построить батутную фабрику и много, много торговых-развлекательных центров Зимняя вишня.
neyexo 05 июля 2018 | 16:48
другой земли не нашлось
Велика Россия, а строить негде
boooben 05 июля 2018 | 16:48
Объясните глупым холопам, что вот-вот новый завод имени Путина заработает на Луне. Их туда всех и отправят. Будут добывать гелий-3. Командировочные - миллион в месяц.
Россия, вперед!
ankir 05 июля 2018 | 17:53
boooben: Командировочные после выработки плана, возвращение на землю и питание за свой счет))
proxozhij 05 июля 2018 | 16:56
Попробовал бы кто-нибудь в США заставить согласовывать митинги. Митинг — на то и митинг, то есть нечто стихийное.
murad_manapov 05 июля 2018 | 17:07
предлагаю собрание на ликеро-водочном заводе считать открытым...
koshkaedu 05 июля 2018 | 17:21
Рогозин: "Я сам в 2017 году перережу красную ленточку первой российской
лаборатории на Луне" (Не дословно, но смысл точный).
Говорили, что Рогозин уничтожит ракетно-космическую "сказку". Уничтожает.
Как и всё, что ему поручали в ПРФ. Доктор философских наук. Я знаю ещё одного
доктора философских наук, которуй в 1917 году уничтожил целую страну.
nikolaitschi 05 июля 2018 | 17:27
И сокращать, наверное, нужно (хотя каждый стоящий человек в отрасли на счету), и площади лишние под оборонкой. Но ментами-то зачем пугать людей. Им нужно предлагать работу и компенсации достойные, а не недоразвитую зарплату умноженную на три. Как можно строить новое, если на глазах у молодежи плюешь на стариков. Но уж грозить автозаками людям, отдавшим жизнь производству - это последняя мерзость.
ankir 05 июля 2018 | 17:47
почему футбольных фанатов не разгоняют? явное нарушение закона о митингах.