Сотрудники полиции угрожают разогнать собрание работников ракетно-космического завода имени М. В. Хруничева

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на журналиста Александра Зимбовского, полицейские называют собрание рабочих посвященное предстоящей ликвидации предприятия, несогласованным митингом. Как отмечает «МБХ-медиа», на заводе идут массовые сокращения, к 2025 руководство намерено уволить три четверти работников. Часть земли завода уже продана под строительство домов по программе реновации.