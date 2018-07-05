В Кремле предостерегают от излишне строгих наказаний граждан за репосты
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, преследования за такие нарушения не должны приобретать курьезный оттенок. «Формалистский подход неуместен, когда он приобретает гипертрофированные формы», — сказал Песков.
Комментарии6
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oksana63 05 июля 2018 | 16:53
По-моему, формалистский подход никогда не уместен.
platonnekafrin 05 июля 2018 | 17:05
oksana63: На самом деле, он мог иметь ввиду себя. Он же понимает, что и "формальный", и "курьёзный", и "гипертрофированный", и даже "поход" всё эо про него.
Вот и вырвалось - неуместен, мол, я, осточертела мне Администрация хуже пареной репы! Яхту мне! Яхту!
Чисто Чацкий.
neyexo 05 июля 2018 | 17:06
Не надо вмешиваться, люди палки зарабатывают.
Лучше поменьше секретных указов - хорошее не бывает секретным
semen2026 05 июля 2018 | 17:07
пурга, пургой... зато языком для вовы такие формы, нафке и не снилось!)))
kaputvsemu 05 июля 2018 | 17:10
Вот наш царский указ: "Отныне боярам давать холопам за длинный язык не 200 плетей, а 100 плетей. Буде холоп заслужил отсекание языка, так отекать токмо половину."
spb_aborigen 05 июля 2018 | 17:10
Просто надо сажать тех, кто придумал "наказывать" за репосты и эта порочная практика сразу прекратится.