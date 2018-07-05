«Радио Свобода» оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»

Как сообщает портал «Настоящее время», истцом выступил министр юстиций, который настаивает, что радиостанция не представила необходимой отчетности. Юрист ответчика утверждал в суде, что министерство, не смотря на многочисленные обращения, таи не разъяснило порядок заполнения соответствующих форм.