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16:34, 05 июля 2018

«Радио Свобода» оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»

Как сообщает портал «Настоящее время», истцом выступил министр юстиций, который настаивает, что радиостанция не представила необходимой отчетности. Юрист ответчика утверждал в суде, что министерство, не смотря на многочисленные обращения, таи не разъяснило порядок заполнения соответствующих форм.

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koshkaedu 05 июля 2018 | 17:02

Ответку - RT!

eduard53 05 июля 2018 | 17:51

* * *
Кончай, крамольная "Свобода",
Кивать на мутность документов!
С таким названьем в наших водах –
Не плыть, а на иноагентов –
Непримиримая охота.

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