В районе Ховрино, в жилом комплексе «Корона севера» с высоты 40 этажа рухнул лифт
Как передает агентство «Москва», в лифте находился человек. На место происшествия направлены экстренные службы. Подробности и причины произошедшего не уточняются.
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Как передает агентство «Москва», в лифте находился человек. На место происшествия направлены экстренные службы. Подробности и причины произошедшего не уточняются.
Комментарии11
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banyi1 05 июля 2018 | 16:40
Как всегда эховский фейк )))
banyi1 05 июля 2018 | 16:44
banyi1: Ну не рухнул, скажем так, а сработала система безопасности, человек жив на горе хохлам и либералам. И вообще может ничего не было , если это "солидные" СМИ сообщают )
oksana63 05 июля 2018 | 16:49
banyi1: Ой, как хорошо. Люблю позитивные новости, спасибо!
serjo1977 05 июля 2018 | 16:55
banyi1: Скажи, а почему у тебя в нике первая буква пропущена? Думаешь, так никто не догадается? :-))
vilingrad 05 июля 2018 | 16:58
banyi1: "Корона Севера" упала:)
malanoff 05 июля 2018 | 17:00
banyi1: Дурачок , Эхо - твоя единственная кормилица. Без Эхо пойдешь по помойкам
zztop1960 05 июля 2018 | 16:52
Как может рухнуть лифт ?
starokozlovicky2gus 05 июля 2018 | 17:06
zztop1960: Стремительным домкратом.
income 05 июля 2018 | 16:56
МЧС говорит, что лифт «съехал» на 20 этажей. Дяде повезло, кажется, что он был на 40-м этаже, а не на 19-м. Вообще, если системе аварийного торможения нужно 20 этажей, то не многие спасутся в лифтах.
jellyu 05 июля 2018 | 17:00
Очередной человейник в 40 этажей? Всем привет от хреновации.
serjo1977 05 июля 2018 | 17:02
Человек пролетел 20 этажей. В шоке, но слава Богу невредим. Горе-лифтёрам по бошке, человека сДнём Рождения! :-)