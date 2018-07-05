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16:32, 05 июля 2018

Российский МИД предлагает Лондону запустить полномасштабное расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери

Официальный представитель МИДа Мария Захарова выразила готовность к сотрудничеству, в том числе на уровне правоохранительных органов.

Комментарии

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catlung Евгений Звягин 05 июля 2018 | 16:39

хорошая многоходовочка...

asokol 05 июля 2018 | 16:48

«Сам убью - сам расследовать буду!»

(с)

kindman_a 05 июля 2018 | 16:53

"...предлагает Лондону запустить полномасштабное расследование ..."
==================================================

А как там насчет Немцова?

honduras_na_colime 05 июля 2018 | 17:01

// Российский МИД предлагает Лондону запустить полномасштабное расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери //
Маня-Перхоть не хочет ещё предложить помощь в расследовании контрабанды госслужащими крупных партий наркоты?

johnixx 05 июля 2018 | 16:54

asokol: "Преступник за любую бумажку на твоём столе пол-жизни отдаст, а тут целое дело..." (с)

vasya_von_smetankin 05 июля 2018 | 16:42

Гопники выразили готовность "к сотрудничеству" и предложили жертвам запустить "полномасштабное расследование ограблений" в тёмных переулках.

semen2026 05 июля 2018 | 16:44

конечно, конечно.... по боингу порешаем с вовой-ii (застенчивым), ворота кремль, мыло... и сразу к сотрудничеству, в том числе на уровне правоохранительных органов.))0

vilingrad 05 июля 2018 | 16:53

Российский МИД предлагает Лондону запустить полномасштабное расследование отравлений "
А попутно под видом кокса подвезем еще "Новичка"...

babich174 05 июля 2018 | 16:55

Вот англичане - лохи, Не могут запустить полномасштабное расследования. Россия предлагает помощь, оставшаяся от расследования убийств Немцова, екочихина, Литвиненко и многих других...

glotov 05 июля 2018 | 16:55

Жаль, что спасти лицо Британии уже не удастся...

ostapbey 05 июля 2018 | 17:04

glotov: Если бы только Британия пыталась спасать лицо России..
Список предоставить??
Или и сам знаешь своих друзей, поддерживающих твою морду лица??
Даже??

kokeshi 05 июля 2018 | 17:06

glotov: а что тебя так заботит " лицо Британии"? Еще и жалеет ).

ostapbey 05 июля 2018 | 17:08

kokeshi: он свой, персональный фэйс об тэйбл жалеет.
А Британия ему гадит.
Мешает даже..

honduras_na_colime 05 июля 2018 | 17:08

glotov: Ты лучше за рашистский фейс побеспокойся, который весь в пуху и коксе.

rogerrabbit 05 июля 2018 | 17:29

glotov: Жаль, что спасти лицо Британии уже не удастся

какое уж тут лицо
убогие они
без посторонней помощи не могут "запустить полномасштабное расследование"
всему надо учить
теперь вся надежда на официального представителя МИДа Марию Захарову,
что она научит неразумных туземцев запускать полномасштабные расследованиы
уж нам-то опыта не занимать...

vincenttt 05 июля 2018 | 17:09

торчки из путинского мида, из этого гэбистского PR-агентства прямо-таки рвутся в бой!

zolingen 05 июля 2018 | 17:11

Допустить к расследованию обвиняемых? У маньки похоже белочка.

semen2026 05 июля 2018 | 17:16

я после литра такое полномасштабное расследование могу... а после кокса мид с манькой вообще запустит белку и стрелу...!)))

beserkons 05 июля 2018 | 17:26

Может еще один Боинг сбить для создания алиби?

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