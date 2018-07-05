Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал не делать поспешных выводов по инциденту в Эймсбери
По его словам, работа полиции по этому делу займет некоторое время. При этом министр отметил, что возможная связь между «делом Скрипалей» и инцидентом в Эймсбери является основным направлением расследования.
Комментарии6
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banyi1 05 июля 2018 | 16:37
И это правильно! В РФ полно заряженных хомяков и котов, можем прислать ))))
alexeycapitan 05 июля 2018 | 16:49
Правильно. То что нет никаких улик и доказательств - не может быть оправданием для России. На первый взгляд кажется, что отравленные никак не связаны с Путиным, да и отравления происходят подозрительно близко от Британской химической лаборатории, но не стоит делать поспешных выводов. Виновата все равно Россия, других версий быть не может и следствие не будет на них тратить время.
vilingrad 05 июля 2018 | 16:55
alexeycapitan: То что нет никаких улик и доказательств "
А зачем вам улики, дядя? Если тетка выглядит как шлюха, ведет себя как шлюха, берет деньги после- значит, она и есть шлюха. И вообще- обращайтесь в суд. "а вы докажите!"( В В Путин)
komiccap_nkvd 05 июля 2018 | 16:56
alexeycapitan: зачем нужны доказательства верующим секты "ЭХО"?
у них один критерий виновности: "ты Веришь что это не Россия сделала?" или: "да кто поверит России"
Вера - основной критерий.
p.s. не хочу оскорбить чувства верующих ЭХА
testmeter 05 июля 2018 | 17:11
komiccap_nkvd: России нужно было изрядно постараться, чтобы выработать такое мнение о себе у наивных зарубежных демократов. И она с этой задачей успешно справилась. Россися вперде!
starokozlovicky2gus 05 июля 2018 | 17:10
Или отравленные наткнулись на остатки яда, сброшенные исполнителями предыдущего отравления, или мама-раша решила травануть еще несколько случайных людей, чтобы потом говорить: вот видите, эти-то точно не наши.