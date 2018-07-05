Тереза Мэй пообещала, что британская полиция сделает все возможное для расследования инцидента в Эймсбери
Британский премьер Тереза Мэй пообещала, что британская полиция сделает все возможное для расследования инцидента в Эймсбери.По ее словам, еще два человека, подвергшихся воздействию вещества «Новичок» – это, очевидно, очень тревожная ситуация.
Комментарии14
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cosmo_ 05 июля 2018 | 16:34
Тереза Мэй пообещала, что британская полиция сделает все возможное для - притягивания и этого эпизода к России,...
ura_russians 05 июля 2018 | 16:40
саму терезу отравили газом «дурачок».
olegleon 05 июля 2018 | 16:49
cosmo_: хайли лайкли притянет.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:07
cosmo_: имеете право гнать Пургу ... главное что бы на здоровье
banyi1 05 июля 2018 | 16:35
Шоу должно продолжаться! С удовольствием послушал опять Фреди ))
starokozlovicky2gus 05 июля 2018 | 17:14
banyi1: Никто и не сомневался, что ты из этих, которые "Фредди слушают", так это теперь называется?
drgonish 05 июля 2018 | 16:36
За не приглашение английских чиновников на ЧМ, Англия будет бороться с Россией до последнего англичанина.
ross1930 05 июля 2018 | 16:38
Это вам за Колумбию!
sergirusso 05 июля 2018 | 16:40
Гэбня след путает после Скрипалей. Раз пострадали еще два "левых" человека - может быть и не гэбуха Скрипалей травила....
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 17:09
sergirusso: высоко вероятно - Репутация у гэбни такая ... ничего не попишешь :-((
boldu1n 05 июля 2018 | 16:42
Терезка давайте там жгите с Джонсоном - хайли-лайки. Срочное заседание ООН...
jblack2 05 июля 2018 | 16:47
Для начала нужно проверить персонал химической лаборатории в Портон-Дауне. Может уже половину образцов химоружия украли...
neyexo 05 июля 2018 | 16:50
Любителям всего экологически чистого
Консервировал тут и узнал про существование токсина ботулизма - природное экологически чистое нервно-паралитическое вещество (агент для ААВ). Неправильно закрыл огурцы и конец.
starokozlovicky2gus 05 июля 2018 | 17:23
neyexo: А Пыня себе ботокс колет и только здоровеет, скоро совсем как огурец станет.