Подавляющее большинство российских туроператоров не имеют финансовых проблем

На ситуацию с «Натали Турс», DSBW и «Аврора — БГ» могла повлиять нестабильность национальной валюты, среди клиентов тих компаний пострадали более десяти тысяч человек. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Совокупный объем клиентов DSBW — около 1000 человек. Примерно 220-250 находятся за границей, и, по имеющейся на данный момент информации, они смогут вернуться беспрепятственно, безболезненно, имея на руках билеты. Что касается объема туристов «Натали Турс» — 3500 человек находятся за границей. Я бы хотела подчеркнуть, что далеко не все, по нашим оценкам, не более 10% от этого количества вынуждены были повторно оплачивать, например, свое размещение в гостиницах. Совокупный объем проданных туров и билетов до конца сентября составляет порядка 10 тысяч человек».

В Ассоциации туроператоров не предполагали, что проблемы с небольшими компаниями вызовут такой резонанс, добавила Майя Ломидзе.