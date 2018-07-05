Пользователи интернета продолжают обсуждать, как могла произойти утечка документов пользователей сервиса Google Docs
Накануне обнаружилось, что документы с доступом по ссылке индексируются поисковиками. В частности, Яндексом, который находил больше всего таких ссылок.
В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса, — сказал «Эху Москвы» эксперт по интернет-безопасности Сергей Маленкович. По словам Маленковича, поисковик мог ошибочно вытягивать документы пользователей из сервисов Яндекса.
Комментарии2
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gordy 05 июля 2018 | 16:08
"...обнаружилось, что документы с доступом по ссылке индексируются поисковиками. В частности, Яндексом, который находил больше всего таких ссылок. "
По-видимому, Яндекс больше иных заточен на охоту за скрытыми данными?
olegleon 05 июля 2018 | 16:09
да любому хомячку понятно, что это "хакеры, близкие к российским спецслужбам" взломали серверы и выложили документы пользователей для индексирования.
не может же быть виновата американская компания! там же святые и безгрешные люди работают