Пользователи интернета продолжают обсуждать, как могла произойти утечка документов пользователей сервиса Google Docs

Накануне обнаружилось, что документы с доступом по ссылке индексируются поисковиками. В частности, Яндексом, который находил больше всего таких ссылок.

В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса, — сказал «Эху Москвы» эксперт по интернет-безопасности Сергей Маленкович. По словам Маленковича, поисковик мог ошибочно вытягивать документы пользователей из сервисов Яндекса.