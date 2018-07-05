«Радио Свобода» оштрафовали на сто тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах

Как пишет издание Медиазона, решение принял мировой судья в Тверском районе Москвы. Истцом выступал Минюст, который ставил в вину проекту «Радио Свобода» непредставление сведений. В свою очередь, юрист издания утверждал, что финансовая отчетность не была подана в срок, так как Минюст, несмотря на многочисленные обращения, не разъяснил порядок ее заполнения.