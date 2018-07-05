«Радио Свобода» оштрафовали на сто тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах
Как пишет издание Медиазона, решение принял мировой судья в Тверском районе Москвы. Истцом выступал Минюст, который ставил в вину проекту «Радио Свобода» непредставление сведений. В свою очередь, юрист издания утверждал, что финансовая отчетность не была подана в срок, так как Минюст, несмотря на многочисленные обращения, не разъяснил порядок ее заполнения.
Комментарии5
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danko_vobla 05 июля 2018 | 16:06
Вот это правильно!!! Где старая маразматичка данко1 спец по радиу?
olegleon 05 июля 2018 | 16:07
"не разъяснил порядок ее заполнения"
"включили дурочку". ой, мы не знаем как заполнять финотчётность. а слово "баланс" вообще первый раз услышали )))
yuriyp 05 июля 2018 | 16:07
В России за свободу приходится платить...
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 16:08
Когда уже начнут глушить западные голоса?
gvs 05 июля 2018 | 16:09
Желтую звезду не на то место пришили )))