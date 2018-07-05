Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери
Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, комментируя инцидент в этом городе. По его словам, британские власти пока не связывались с российским послом по инциденту в Эймсбери.
Такая позиция вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По данным газеты The Telegraph, пострадавшие — это 44-летняя женщина по имени Дон Стерджес и 45-летний мужчина Чарльз Роули. Полицейские нашли их без сознания в собственном доме.
Ранее замглавы МВД заявил, что, по предварительным данным, отравление пары в Эймсбери не было атакой Москвы. Британия, однако, не отказывается от обвинения России в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, которые были отравлены в городе Солсбери.
Комментарии12
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olegleon 05 июля 2018 | 16:04
хайли лайкли Новичок по Британии коты и хомячки разносят. или дятлы.
patrikk_1 05 июля 2018 | 16:11
Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери...
А мы готовы на любые варианты? Мобилизацию провести уже не успеем, поэтому необходимо нанести упреждающий удар по США, странам НАТО, Израилю, Украине и Грузии.
zik14 05 июля 2018 | 16:05
Бриташка спятила, обнюхавшись Новичков (или скорее Бритачков). Представляю, если бы наш Колокольцев начал определять внешнюю политику РФ)))
captainobvious 05 июля 2018 | 16:06
как вариант действий, в том числе совместных, советую убиться об стену...
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 16:06
Если кремлежулики ни при чём, то почему тогда пескоструя забеспокоили возможные ответные меры Великобритании?
danko_vobla 05 июля 2018 | 16:08
mikhail_spb_: если, возможно, вероятно, наверное, вроде, мильтоны, пролонгация, кадырка, пропиндосить. Почему. Тогда. Тролль опущенный. Чём.
liego 05 июля 2018 | 16:10
mikhail_spb_: его беспокоит здоровье таких как вы - еще немного и начнете Гольфстрим и Эль-Нинье обвинять в совместном с Кремлем заговоре
donez 05 июля 2018 | 16:08
После Крыма его силами самообороны экипирующихся по словам "целого президента" страны в военторге, ихтамнетов Новороссии, Лугового, сочинской Олимпиады, МН 17 и летчика Волошина... в отношении нашей страны любой гадости поверят... Наоборот, трудно не поверить. Практически невозможно...
minerr 05 июля 2018 | 16:11
donez: Это краткое содержание твоей методички? Т.с. основные тезисы? Ничего нового, смотрю, твои кураторы так и не придумали - одни и те же избитые штампы и фейки.
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 16:08
Лондон всегда готов сжечь несколько котов!
vilingrad 05 июля 2018 | 16:10
noxepy_7_40_: captainobvious: zik14: olegleon: А это всего лмшь воняет путинский режим... но как густо и далеко. Портянки и ватники здесь притерпелись, и даже бодрячком иногда; а бриты слабоваты:)
donez 05 июля 2018 | 16:10
Путин летит в пропасть. И всех за собою тянет...