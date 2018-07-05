Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери

Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, комментируя инцидент в этом городе. По его словам, британские власти пока не связывались с российским послом по инциденту в Эймсбери.

Такая позиция вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным газеты The Telegraph, пострадавшие — это 44-летняя женщина по имени Дон Стерджес и 45-летний мужчина Чарльз Роули. Полицейские нашли их без сознания в собственном доме.

Ранее замглавы МВД заявил, что, по предварительным данным, отравление пары в Эймсбери не было атакой Москвы. Британия, однако, не отказывается от обвинения России в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, которые были отравлены в городе Солсбери.