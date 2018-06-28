В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса – интернет-эксперт

В ситуации с утечкой данных пользователей Google Docs есть вина всех участников процесса. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по интернет-безопасности Сергей Маленкович.

«Здесь проблема на стыке всех трех сторон, то есть кусочек вины пользователя, кусочек вины Google, и какой-то непонятный кусочек у «Яндекса». Пользователи ошибочно устанавливали настройки приватности таким образом, что их документы видны любому человеку, у которого есть ссылка. Google в своих технических настройках видимо не указывал, что эти документы запрещены индексировать», — сказал он.

По словам С.Маленковича, «Яндекс» мог ошибочно вытягивать документы пользователей из своих сервисов.

«Что касается вопроса к «Яндексу» в том, откуда они брали эти ссылки. Потому что типичная логика работы «Яндекса» и любого поискового робота состоит в том, чтобы обходить интернет, собирать ссылки, и проверять, что за документы лежат по этим ссылкам. Либо «Яндекс» каким-то образом ошибочно их вытягивал из Яндекс-почты, например, либо из других сервисов», — отметил эксперт.

Приватные файлы Google Docs оказались доступны в выдаче поисковой системы «Яндекс». Любой желающий в течение некоторого времени мог обнаружить личные данные пользователей сервиса, в том числе номера телефонов, адреса и пароли.