Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» не готов обсуждать выработанные рекомендации публично

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал общему собранию членов организации прекратить полномочия нынешнего правления фонда, а также президента организации Ксении Соколовой. Совет вынес предложения по дальнейшей работе фонда, однако не готов обсуждать их публично. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава попечительского совета благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Михаил Федотов.

«Сегодня я могу сказать только одно, что попечительский совет занимается темой обеспечения работоспособности «Справедливой помощи Доктора Лизы» и в этих целях мы выработали свои предложения. Но все члены правления и члены попечительского совета договорились, что не выносим эту тему в паблик до тех пор, пока само общее собрание организации не примет свое решение. Потому что попечительский совет это только рекомендательный орган», — сказал он.

М.Федотов добавил, что завтра состоится заседание попечительского совета, на котором будет озвучено принятое им решение.

Ксения Соколова возглавила фонд после гибели Елизаветы Глинки в конце 2016 года в авиакатастрофе.