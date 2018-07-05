Володин говорит, что данные о зарплатах и пенсиях депутатов раскрыли, чтобы избежать распространения неверных цифр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что информацию о зарплатах и пенсиях депутатов раскрыли, чтобы избежать распространения неверных данных. Ранее на сайте Госдумы появилась информация о том, что в 2018-ом году зарплата депутатов составляет 388 тысяч рублей, а пенсия – как минимум 46,600.