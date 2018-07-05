Володин говорит, что данные о зарплатах и пенсиях депутатов раскрыли, чтобы избежать распространения неверных цифр
Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что информацию о зарплатах и пенсиях депутатов раскрыли, чтобы избежать распространения неверных данных. Ранее на сайте Госдумы появилась информация о том, что в 2018-ом году зарплата депутатов составляет 388 тысяч рублей, а пенсия – как минимум 46,600.
Комментарии6
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vasyakirin 05 июля 2018 | 15:38
Володин, какой нибудь член на отсечение за достоверность опубликованного дает?
fig_vvam 05 июля 2018 | 15:51
vasyakirin: Сведения о зарплате занижены примерно в 1,5 раза.
Реальная зарплата депутата Госдумы около 600 тысяч, со всеми доплатами, выплатами и компенсациями.
А вот с пенсиями просто наглая ложь.
Если стаж депутата в Думе свыше 5 лет, то пенсия его составляет 55% зарплаты,
если стаж 10 лет и более, то пенсия 75% зарплаты.
Какая пенсия считайте сами. Но 46 тысяч ну никак нельзя получить. Минимум 200 тысяч получается.
А реально в 2 раза больше.
countzero 05 июля 2018 | 15:39
Хм-м. Мы должны верить Володину на слово? А как же тогда нардепы покупают особняки в Майами и Калифорнии?
olegleon 05 июля 2018 | 15:47
countzero: а это на "освоенные бюджетные средства", которые их жёны и дети осваивают.
sparky 05 июля 2018 | 15:53
Интересная подробность: пенсия – как минимум 46,600. А для депутатов со стажем кнопкодава более 10 лет - как минимум 63 тысячи. Какой же максимум?
chronos_go 05 июля 2018 | 15:58
на самом то деле, они получают гораздо больше, Володин проговорился