Украинский режиссер Олег Сенцов, который продолжает свою многодневную голодовку, держится на витаминах и глюкозе
Об этом украинским СМИ рассказал адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Он рассказал, что состояние его подзащитного «относительно стабильное, вторая волна криза еще не наступила». Он рассказал о встрече Сенцова с его двоюродной сестрой Натальей Каплан.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 15:38
Ага, ага. Витамины, глюкоза, анабиоз, очищающая клизма, футбол по телевизору, пишет сценарий, поправился на 3 кг. Отожрался на мордорских харчах, подлец, а за него укродиаспора по всему миру цельные сутки голодоморила! Вы чего?
danko_vobla 05 июля 2018 | 15:41
noxepy_7_40_: здоровья ему! Европарламен, пасе, рада. Тюрьма.
kapitonovih_36 05 июля 2018 | 15:39
да. каклы изобрели новый вид голодовки...когда можно не "жрать" десятилетиями и при этом набирать жирок на талии...
kara 05 июля 2018 | 16:04
А как дела у Нади? Насколько похудела?
ermakda 05 июля 2018 | 16:12
Блин, нашли себе санаторий!