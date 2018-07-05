Украинский режиссер Олег Сенцов, который продолжает свою многодневную голодовку, держится на витаминах и глюкозе

Об этом украинским СМИ рассказал адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Он рассказал, что состояние его подзащитного «относительно стабильное, вторая волна криза еще не наступила». Он рассказал о встрече Сенцова с его двоюродной сестрой Натальей Каплан.