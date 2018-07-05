Работники ракетно-космического завода им. Хруничева получают угрозы разогнать собрание по ликвидации предприятия
Работники ракетно-космического завода имени Хруничева получают звонки с угрозами разогнать собрание по ликвидации предприятия. Об этом сообщает ресурс ОВД-Инфо со ссылкой на журналиста Александра Зимбовского. По его словам, звонки идут из полиции, сотрудники которой считают запланированную встречу работников «несогласованным митингом» и, на этом основании, обещают прервать ее проведение.
Комментарии8
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luger_max_otto 05 июля 2018 | 15:37
Ага, отдельные благодарности Путину за то, до чего он ЗИХ довел со свей командой.
tvitov66 05 июля 2018 | 15:47
luger_max_otto: В мире, где кадило, кропило и святой крест являются вершиной знаний нет места космическим технологиям
luger_max_otto 05 июля 2018 | 15:54
Как, а утопление таксы как высокая технология?
olegleon 05 июля 2018 | 15:45
а как они, т.е. полиция, на территорию закрытого объекта попадут?
vasyakirin 05 июля 2018 | 15:47
olegleon: У нас по телефонному звонку вокзалы и метро от людей вычищают, а уж повод зачистить актовый зал на раз найдется...
gvs 05 июля 2018 | 15:49
Теперь перейдут на пошив батутов )))
jetsam 05 июля 2018 | 16:00
да кому они нужны эти ракеты?
мы же контракт от НАСА получили по чистке туалетов(!) на МКС.
так что теперь бабло повалит рекой и без ракет....
stanislav1975 05 июля 2018 | 16:06
Да нет больше Хруничева. Корпуса сносятся, а земля под ними продается за долги под жилищную застройку.