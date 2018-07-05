Работники ракетно-космического завода им. Хруничева получают угрозы разогнать собрание по ликвидации предприятия

Работники ракетно-космического завода имени Хруничева получают звонки с угрозами разогнать собрание по ликвидации предприятия. Об этом сообщает ресурс ОВД-Инфо со ссылкой на журналиста Александра Зимбовского. По его словам, звонки идут из полиции, сотрудники которой считают запланированную встречу работников «несогласованным митингом» и, на этом основании, обещают прервать ее проведение.