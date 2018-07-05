Разработчик отравляющих веществ Владимир Углев считает невозможной утечку яда «Новичок» из лаборатории в Портон-Дауне
Российский разработчик отравляющих веществ Владимир Углев считает невозможной утечку яда «Новичок» из лаборатории в Портон-Дауне. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что доказать происхождение вещества можно только при наличии специальных маркеров. Это никто никогда не докажет, — сказал Углев, — если, конечно, сам исполнитель или заказчик не скажет «да, это мы».
30 июня в городе Эймсбери были обнаружены два человека с симптомами отравления. Позднее, по данным британских властей, выяснилось, что они были отравлены веществом «Новичок». По утверждению Лондона, от него ранее пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Комментарии16
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noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 15:36
Ясен пень. Порт Даун где? В Англии. Отравили людей где? В Англии. Значит виноват кто? Россия! Шах и мат, вата!
neburzhui2 05 июля 2018 | 15:37
В Британии орудует Джек - отравитель. :-))
danko_vobla 05 июля 2018 | 15:39
neburzhui2: Путин. К бабке данко1 не ходи.
mavviomi 05 июля 2018 | 15:49
danko_vobla: Ху-ло хорошо не кончит. Светит ему судьба Кадаффи после успешнго кацапского Майдана.
tvitov66 05 июля 2018 | 15:51
mavviomi: англичанка всё гадит и гадит на нашу могучую футбольно-пакетную энергетическую сверхдержаву - пади уже присцали быть побежденными нашими вЭликими футболистами в финале россиянского муньдиаля
danko_vobla 05 июля 2018 | 15:54
tvitov66: кому гадит? Своим? Её право. А ты цветочками какаешь? Не проглоти! Коклотролли мечутся, не знают, что сказать. Вешайтесь!
danko_vobla 05 июля 2018 | 15:52
mavviomi: а ты хорошо кончишь? А Петя?
pavelmistery 05 июля 2018 | 16:00
noxepy_7_40_: Ясен пень. Берлин где? В Германии. Фашистов победили где? В Германии. Значит виноват кто? СССР! Шах и мат, антисоветчики!
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 16:10
pavelmistery: Браво, поросёночек! Схватываешь на лету!
zik14 05 июля 2018 | 16:02
noxepy_7_40_: Все просто и понятно)))
mavviomi 05 июля 2018 | 15:44
кацапский разработчик находящийся под контролем кацапской гебни никого не убедит.
pravdatut 05 июля 2018 | 15:45
Похоже, отравители Скрипалей потеряли посуду.
farmer1984 05 июля 2018 | 16:07
pravdatut: Элементарно, Ватсон. Отравители Сергея Скрипаля избавлялись от вещдоков со следами ОВ (напр. контейнер, верхняя одежда, плащ, перчатки и пр.), по кратчайшей дороге из Солсбери через городок Эймсбери в лондонский аэропорт Хитроу. 30 июня кто-то из жителей Эймсбери случайно «проконтактировал» с брошенным зараженным предметом и стойкое ОВ выстрелило "вторично". Если эти двое отравленных выживут, они, вероятно, смогут указать на зараженную находку, которая свяжет оба случая применения ОВ в одно дело - "химическую атаку на территории чужого государства". А это уже прямая угроза государственной безопасности.
glotov 05 июля 2018 | 15:52
...Это никто никогда не докажет, если, конечно, сам исполнитель или заказчик не скажет «да, это Мэй». ...
pavelmistery 05 июля 2018 | 15:57
glotov: В этом нет никакой логики
vasya_von_smetankin 05 июля 2018 | 15:53
"Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов.