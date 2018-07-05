Российский разработчик отравляющих веществ Владимир Углев считает невозможной утечку яда «Новичок» из лаборатории в Портон-Дауне. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что доказать происхождение вещества можно только при наличии специальных маркеров. Это никто никогда не докажет, — сказал Углев, — если, конечно, сам исполнитель или заказчик не скажет «да, это мы».

30 июня в городе Эймсбери были обнаружены два человека с симптомами отравления. Позднее, по данным британских властей, выяснилось, что они были отравлены веществом «Новичок». По утверждению Лондона, от него ранее пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.