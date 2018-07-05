Районный суд Крыма приговорил проукраинского активиста к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 т.р.
Раздольненский районный суд Крыма приговорил проукраинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей. Его обвинили в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания и приговорили к такому сроку по совокупности двух дел. Ранее Балуха признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Данный приговор незаконный и необоснованный, — сказала «Эху Москвы» адвокат Ольга Динзе.
Она добавила, что защита будет обжаловать приговор и требовать оправдать БАлуха.
Комментарии8
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tks 05 июля 2018 | 15:12
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
mavviomi 05 июля 2018 | 16:01
tks: katsapo Swinus
vblack 05 июля 2018 | 15:14
Иными словами, высосали из пальца приговор.
eduard53 05 июля 2018 | 15:26
Крымский райсуд таки погуманней-пожиже кремлядского:
пятерик в тамошней зоне всё ж получше, чем двадцатка - в Заполярье ...
shoorah 05 июля 2018 | 15:27
За вывешенный на доме украинский флаг.
antimalin 05 июля 2018 | 15:30
Сколько там дней уже Балух "голодает"?
120 или больше?
mavviomi 05 июля 2018 | 15:40
Кацапы - фашисты.
dorin1987 05 июля 2018 | 16:06
Как и Сенцов - осуждены за мыслепреступление на оккупированной территории.