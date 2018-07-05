Районный суд Крыма приговорил проукраинского активиста к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 т.р.

Раздольненский районный суд Крыма приговорил проукраинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей. Его обвинили в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания и приговорили к такому сроку по совокупности двух дел. Ранее Балуха признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Данный приговор незаконный и необоснованный, — сказала «Эху Москвы» адвокат Ольга Динзе.

Она добавила, что защита будет обжаловать приговор и требовать оправдать БАлуха.