Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на саму Каплан. Отмечается, что до этого в последний раз она видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014-ом году.