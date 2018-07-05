Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним
Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на саму Каплан. Отмечается, что до этого в последний раз она видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014-ом году.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tremens_delirium 05 июля 2018 | 15:09
✄ Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним ✄
А Слава Рабинович и Леонид Гозман уже несколько дней как отпевать его начали.
antimalin 05 июля 2018 | 15:25
tremens_delirium: Надя Савченко аж 3 месяца "голодувала" в российских застенках.
И вышла как будто после оздоровительного санаторно-курортного лечения - округлившейся, полнощёкой и бодрой.
sskull 05 июля 2018 | 15:16
Эту " Фанни" , надеюсь, хорощо обыскали? А то мало ли...
perestarok 05 июля 2018 | 15:23
"Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним"
Вот с капланАми в России всегда проблемы были.
andreyoo 05 июля 2018 | 15:29
О! А тут Эхо уже не стало сообщать его вес.
75 кг при росте 190 см
По Индексу Массы Тела (ИМТ), вес-то в норме. Даже не по нижней ее границе. Не говоря уж о дефиците или истощении.
man_from_sobibor 05 июля 2018 | 16:07
ну что холуи сирые? никто вам не пишет, да? никто .. вы успокойтесь и подумайте если есть чем.. Олег - мужественный человек и настоящий мужчина . а вас даже с навозными мухами сравнивать не совсем этично.. от них хоть какая то польза..