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15:03, 05 июля 2018

Великобритания уведомила организацию по запрещению химического оружия об инциденте в Эймсбери

Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на британского премьер-министра Терезу Мэй. 30 июня в городе Эймсбери были обнаружены два человека с симптомами отравления. Позднее, по данным британских властей, выяснилось, что они были отравлены веществом «Новичок». По утверждению Лондона, от него ранее пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант не исключил, что пострадавшие в Эймсбери отравились остатками вещества, использованного против Скрипалей.

Комментарии

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pyco_mypucmo 05 июля 2018 | 15:08

Случай ещё раз подтверждает, что крыса на кремлёвском троне уверена в безнаказанности.

glotov 05 июля 2018 | 15:10

"Отравились остатками" и " во втором отравлении не российского следа" - это два взаимоисключающих заявления. Британцы запутались - оттого, что заврались.

mystar 05 июля 2018 | 15:14

glotov: Британцы запутались - оттого, что заврались.
____________________________________________
Угу. И потому требуют от России вы дескать сами обьясните как всех потравили а то мы уже запутались и заврались.))))
"Власти Великобритании заявиляют, что по-прежнему уверены в причастности России причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и призывает российские власти объяснить, "как они это сделали", хотя новое отравление веществом "Новичок" в соседнем городе Эймсбери 30 июня не связано с этим делом и не является покушением на убийство." Радио Свобода.
Как же Путин это сделал то? Вот в чем вопрос.)))))

noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 15:15

Ахахаа! При этом пару дней назад продавив решение о наделении этой конторы полномочиями самостоятельно определять виновных ))))))

accyapa 05 июля 2018 | 15:16

Если исходить из версии того, что Скрипалей траванули люди с тёплыми руками, горячей головой и холодным сердцем, то случай с наркоманами версию идеально подтверждает.

"Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой"

На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.

Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, подобрала пара наркоманов. Чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было. Своё высокое качество он сохранил.

Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.

mystar 05 июля 2018 | 15:21

accyapa: то случай с наркоманами версию идеально подтверждает.
________________________________________________________
Узбакойся дурилка. Наглы "наркоманскую версию" уже опровергли.

accyapa 05 июля 2018 | 15:27

mystar: Где опровергли? Лжёшь, как всегда.

Мужик в героиновой зависимости. Баба его алкоголичка.
Ну а кем ещё могут быть люди, которые поднимают из грязи тюбики с непонятной надписью и нюхают их содержимое?

mystar 05 июля 2018 | 15:42

accyapa: Мужик в героиновой зависимости. Баба его алкоголичка
________________________________________________________
Методичка из госдепа?
"45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина." ВВС
Нет никаких подтверждений что они наркоманы. Власти это не подтверждают. Потому что потом могут ответить за клевету. Впрочем Вам это не грозит, вот и врете.

accyapa 05 июля 2018 | 15:50

mystar: Сегодня утром на Вести24 интервью дружка этой парочки: Что мы делали в субботу? "Пили и утром и после обеда, потом я их потерял...."
И СМИ сообщили, что Чарли был в героиновой зависимости. То есть был наркоманом. Возможно по медицинским понятиям это не наркоман. Но для большинства нормальных это наркоман.

accyapa 05 июля 2018 | 15:29

mystar: Повторюсь: И нескольких дней не пройдёт, как Англицкие мусора найдут тюбик с отравой, на котором будет написано кириллицей: "Зубная паста Путинская Свежесть".

glotov 05 июля 2018 | 15:25

accyapa: Версия вполне проканает для лохов. Только про надпись на кириллице лучше вычеркнуть. А то пока выглядит как версия для совсем лохов.

accyapa 05 июля 2018 | 15:36

glotov: Если надпись будет не на кириллице, то версия "для англицких лохов" рассыпается.
Ну на хрена, даже наркоманам, из грязи поднимать тюбик, на котором понятно написано "Toothpaste" и нюхать его??

patajhara 05 июля 2018 | 15:26

Англичане и Ко не зря добивались, чтобы эта организация ОЗХО имела право сама объявлять кто главный враг, отсюда и все эти события срежиссированные.

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