Великобритания уведомила организацию по запрещению химического оружия об инциденте в Эймсбери

Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на британского премьер-министра Терезу Мэй. 30 июня в городе Эймсбери были обнаружены два человека с симптомами отравления. Позднее, по данным британских властей, выяснилось, что они были отравлены веществом «Новичок». По утверждению Лондона, от него ранее пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант не исключил, что пострадавшие в Эймсбери отравились остатками вещества, использованного против Скрипалей.