Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете, вызвавший общественное возмущение

Противники нововведений настаивали на том, что предлагаемые властями меры могли поставить под угрозу свободу в сети.

Законопроект не нашел поддержки среди европейских парламентариев. Он, по мысли авторов, должен был установить нормы авторского права в интернете по аналогии с оффлайновой практикой. Таким образом, крупные онлайн-платформы, такие как Google, Facebook и Youtube, должны были бы фильтровать весь загружаемый пользователями контент и в случае нарушений – блокировать его. Кроме того, интернет-сервисам предписывалось выплачивать правообладателям деньги за ссылки на их информацию. Законопроект вызвал бурную волну возмущений. Критики директивы отмечали, что в случае принятия ограничений рискуют исчезнуть мемы, пародии, ремиксы, а такие сервисы как «Википедия» просто не смогут существовать. В свою очередь интернет-энциклопедия в знак протеста против реформы приостановила свою работу в нескольких европейских странах.

На сайте Европарламента отмечается, что обсуждение реформы об авторском праве в интернете может возобновиться на сентябрьской сессии.

Про интернет сегодня говорили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «внимательно подходить к теме наказания» за репосты.

7 июня в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что не следует доводить до маразма борьбу с экстремизмом, а проблемы, связанные с трактовкой этого явления, должны решаться прозрачно всем обществом.