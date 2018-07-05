Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете, вызвавший общественное возмущение
Противники нововведений настаивали на том, что предлагаемые властями меры могли поставить под угрозу свободу в сети.
Законопроект не нашел поддержки среди европейских парламентариев. Он, по мысли авторов, должен был установить нормы авторского права в интернете по аналогии с оффлайновой практикой. Таким образом, крупные онлайн-платформы, такие как Google, Facebook и Youtube, должны были бы фильтровать весь загружаемый пользователями контент и в случае нарушений – блокировать его. Кроме того, интернет-сервисам предписывалось выплачивать правообладателям деньги за ссылки на их информацию. Законопроект вызвал бурную волну возмущений. Критики директивы отмечали, что в случае принятия ограничений рискуют исчезнуть мемы, пародии, ремиксы, а такие сервисы как «Википедия» просто не смогут существовать. В свою очередь интернет-энциклопедия в знак протеста против реформы приостановила свою работу в нескольких европейских странах.
На сайте Европарламента отмечается, что обсуждение реформы об авторском праве в интернете может возобновиться на сентябрьской сессии.
Про интернет сегодня говорили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «внимательно подходить к теме наказания» за репосты.
7 июня в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что не следует доводить до маразма борьбу с экстремизмом, а проблемы, связанные с трактовкой этого явления, должны решаться прозрачно всем обществом.
Комментарии3
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polsan 05 июля 2018 | 15:29
Тролли, пишите под этой новостью свои гневные, грязные коментарии! ))
vasyakirin 05 июля 2018 | 15:35
polsan: Прокладкам выдали методичку для психологического блокирования постов касающихся вОШьДЯ?
blindpew_33 05 июля 2018 | 15:39
Нормальная работа нормального здорового парламента.
Он совершенно не обязан автоматом принимать все драконовские инициативы, которые кто-то вбрасывает.
Для этого парламенты и придуманы, чтобы проходили только те законы, которые общество признаёт разумными.