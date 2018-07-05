Адвокат Ольга Динзе: В Крыму приговорили проукраинского активиста Балуха к 5 годам колонии

Раздольненский районный суд приговорил проукраинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. по второму «уголовному делу» о «дезорганизации» работы изолятора временного содержания. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Ольга Динзе.

«Сегодня был оглашен приговор Владимиру Балуху, которого признали виновным и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Данный приговор суд выносил путем сложения наказаний с предыдущим приговором, вынесенным в отношении В.Балуха в январе 2018 года», — сказала она.

Адвокат считает, что данный приговор «незаконный и необоснованный».

«В ходе оглашения приговора было усмотрено явное противоречие в описательной мотивировочной части приговора. Кроме того, судом полностью проигнорированы доводы защиты о необходимой обороне Балуха с обоснованием в прениях сторон, а также доводы о том, что он мог находиться в состоянии аффекта. Однако, стороне защиты, как на стадии предварительного расследования, так и на судебном следствии было отказано в назначении проведения психолого-психиатрической экспертизы на определение состояния аффекта, что является нарушением его фундаментальных прав», — подчеркнула О.Динзе.

Кроме того, по словам адвоката, суд полностью проигнорировал доводы защиты, согласно которым защита просила в случае вынесения обвинительного приговора назначить наказание отдельно от предыдущего приговора.

«Суд намеренно, как мы считаем, вынес приговор, признав его виновным, путем сложения наказаний, в целях лишения Балуха права на условно-досрочное освобождение», — сказала О.Динзе.

По словам адвоката, защита намерена обжаловать данный обвинительный приговор суда, и «будет требовать оправдания».

Также О.Динзе сообщила, что В.Балух продолжает объявленную ранее (19 марта 2018 года) голодовку, связанную с вынесением в отношении него «неправосудных решений».

«Поскольку основания для объявления голодовки в настоящее время не отпали, соответственно Балух продолжает голодать в том же режиме, как и раньше. Что касается состояния здоровья Балуха, то оно улучшилось в последнее время, благодаря сокамернику, который оказал ему надлежащую медицинскую помощь», — заключила О.Динзе.