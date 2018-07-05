Во Франции скончался известный журналист и кинорежиссер Клод Ланцман

Самым известным его фильмом стала документальная картина «Шоа», которая вышла на экраны в 1985-ом году. В ней собраны свидетельства и воспоминания о нацистских лагерях смерти и Холокосте. Ланцман одно время занимал пост главного редактора французского журнала «Тан модерн», основанного Жан-Полем Сартром. Клоду Ланцману было 92 года.