Посольство России в Австрии заявило протест из-за осквернения памятника советским солдатам в Вене

Фасад памятника облит черной краской – это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом, — говорится в заявлении посольства. Как отмечает ТАСС, монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столице подвергся осквернению третий раз за этот год.