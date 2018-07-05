Посольство России в Австрии заявило протест из-за осквернения памятника советским солдатам в Вене
Фасад памятника облит черной краской – это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом, — говорится в заявлении посольства. Как отмечает ТАСС, монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столице подвергся осквернению третий раз за этот год.
Комментарии5
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ostapbey 05 июля 2018 | 14:36
Россия развалила советскую власть и по волосам плачет..
Потерявши голову..
А где Машка со своей немытой головой?? Тоже плакает??
cattt 05 июля 2018 | 14:40
ostapbey: От окрашивания ни чего не изменится!
Эй вы поклонники Вуду!
vasyakirin 05 июля 2018 | 14:37
Видели бы вы какими цветами Мать Родину покрывали во время чемпионата, навальный с зеленой заливкой -отдыхает...
и ни чего ни какого осквернения просто светомузыкальное шоу на Братской Могиле...
dorin1987 05 июля 2018 | 14:40
/вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом/ - Лугандон и аннексия няшмяша - норма, а памятник оккупантам разукрасить - нет. Двоемыслие РФ на параде!)
y20160414 05 июля 2018 | 14:42
После Солсбери эти козлы ещё смеют вякать?