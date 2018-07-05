Города проведения чемпионата мира по футболу в июне приняли более 5 миллионов туристов

Как сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов, прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по всем городам составляет 74%. Больше половины всех туристов пришлось на Москву – 2 миллиона 700 тысяч. Прирост числа туристов составил от 19% в Москве до 1678% в Саранске.