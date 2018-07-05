Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним
Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на саму Каплан. Отмечается, что до этого в последний раз она видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014-ом году.
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noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 14:33
Как это?!!! Он же умер! Бабченка не даст соврать!