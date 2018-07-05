Медики советуют жителям Эймсбери и Солсбери не поднимать незнакомые предметы
Об этом в интервью Скай Ньюс заявил директор надзорной структуры британского Минздрава, которая отвечает за мониторинг общественного здоровья и предотвращение эпидемий. В целом, по его словам, угроза для общественности является низкой. Напомню, ранее стало известно о том, что два человека были найдены с признаками отравления, и позже выяснилось, что они пострадали от вещества «Новичок», которое, как утверждают британские власти, было использовано при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии4
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glotov 05 июля 2018 | 14:35
Лучше бы мусор из Портон-дауна лучше утилизировали.
gordy 05 июля 2018 | 14:41
Всё пропитано ядом?
mystar 05 июля 2018 | 14:35
А чо только Эймсбери и Солсбери? Там вокруг Портон Дауна откуда и "мышь не проскочит" еще до куя городишков.
andy66 05 июля 2018 | 14:41
"Никогда не разговаривайте с неизвестными!" (С)