Медики советуют жителям Эймсбери и Солсбери не поднимать незнакомые предметы

Об этом в интервью Скай Ньюс заявил директор надзорной структуры британского Минздрава, которая отвечает за мониторинг общественного здоровья и предотвращение эпидемий. В целом, по его словам, угроза для общественности является низкой. Напомню, ранее стало известно о том, что два человека были найдены с признаками отравления, и позже выяснилось, что они пострадали от вещества «Новичок», которое, как утверждают британские власти, было использовано при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.