Европарламент отклонил инициативу о разработке новых положений авторского права

Против директивы проголосовали 318 депутатов, 278 поддержали. Документ открывал путь к разработке законов, которые распространили бы действие авторских прав на онлайн-сервисы и интернет-платформы. В частности, предусматривалось ввести перечисление средств авторам за используемый художественный и новостной контент. Против высказывались многие эксперты, а Википедия сразу в нескольких европейских странах даже приостановила работу в знак протеста против этих планов.