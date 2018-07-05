Европарламент отклонил инициативу о разработке новых положений авторского права
Против директивы проголосовали 318 депутатов, 278 поддержали. Документ открывал путь к разработке законов, которые распространили бы действие авторских прав на онлайн-сервисы и интернет-платформы. В частности, предусматривалось ввести перечисление средств авторам за используемый художественный и новостной контент. Против высказывались многие эксперты, а Википедия сразу в нескольких европейских странах даже приостановила работу в знак протеста против этих планов.
Комментарии2
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danko_vobla 05 июля 2018 | 14:38
Зеленые, красные и Меркель в трауре.
vasyakirin 05 июля 2018 | 14:40
danko_vobla: Михалков в трауре, прецедент не создан....