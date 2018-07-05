В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир

Сегодня свои очередные матчи проведут многие из его фаворитов. В их числе испанец Рафаэль Надаль и румынка Симона Халеп.

Важное событие в женском одиночном разряде – вылет именитой датчанки Каролин Возняцки. Уступила она россиянке Екатерине Макаровой, который специализируется на парных матчах, а в личных турнирах совсем не так сильна. Еще две фаворитки играют сегодня. Симона Халеп – первая ракетка мира, которая месяц назад выиграла Ролан Гаррос. Ей будет противостоять малоизвестная китаянка Чжен Сайсай. Важный матч номер два пройдет сегодня поздно вечером. Испанка Габринье Мугуруса, которая приехала в Лондон защищать титул, сразиться с бельгийкой Элисон ван Эйтванк. У мужчин фаворит номер 1 – швейцарец Роджер Федеррер – уже пробился в третий круг. Интрига же состоит в том, доберется ли до финала его главный соперник – Рафаэль Надаль. Испанец предпочитает грунт, а на траве чувствует себя некомфортно и, порой, проигрывает тем, кого должен легко побеждать. Сегодня Надаль скрестить ракетки с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Уимблдон завершится в следующее воскресение.