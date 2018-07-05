Приватные файлы Google Docs оказались доступны в выдаче поисковой системы «Яндекс»

Любой желающий в течение некоторого времени мог обнаружить личные данные пользователей сервиса, в том числе номера телефонов, адреса и пароли.

На появление персональных данных пользователей Google Docs в открытом доступе обратили внимание ряд телеграм-каналов. Текстовые файлы или таблицы можно было получить в «Яндексе» по запросу «пароли» или «откаты». Результаты выдавались и по другим запросам: например, «контракты» или «сметы» Сделать это можно было и в расширенном поиске Google. В «Яндексе» объяснили такую утечку индексацией открытой части интернета: по результатам запросов, говорят в компании, выдаются страницы, не защищенные логином и паролем. Или, иначе говоря, если настройки приватного доступа к документам позволяют редактировать эти документы всем, у кого есть ссылка на страницу. Исключение сделано лишь для тех файлов, индексация которых специально запрещена администратором стороннего сайта. При этом служба безопасности «Яндекса» отметила, что действительно только вчера получила жалобы пользователей на сложившуюся ситуацию. Компания связалась с Google, чтобы сообщить о проблеме.

Сейчас личные файлы пользователей Google Docs недоступны.